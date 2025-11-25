নীরবে ধর্মেন্দ্রকে বিদায়ের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ অনুরাগীরা

নীরবে ধর্মেন্দ্রকে বিদায়ের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ অনুরাগীরা
বলিউডের ‘হি-ম্যান’ ধর্মেন্দ্রকে শেষ যাত্রায় নীরবে বিদায় জানাল তার পরিবার। সোমবার দুপুরে কিংবদন্তিতুল্য এই অভিনেতার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে ভারতজুড়ে। মাত্র দুই সপ্তাহ আগেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। তাই হঠাৎ এমন প্রয়াণ মেনে নিতে পারছেন না অনুরাগীরা।
কিন্তু শোকের মাঝেই ক্ষোভে ফুঁসছেন ধর্মেন্দ্র ভক্তরা। কারণ পরিবারের সিদ্ধান্তে ধর্মেন্দ্রর শেষকৃত্য সম্পূর্ণ হয়েছে কঠোর নিরাপত্তায়, মিডিয়া ও জনসমাগম থেকে আড়ালে। ফলে শেষবারের মতো তারকার মুখ দেখার সুযোগও পাননি অনুরাগীরা।
ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই ভিড় জমে তার জুহুর বাংলোর সামনে। পরে সেই ভিড় সরে যায় ভিলে পার্লে শ্মশানের দিকে। কিন্তু পুলিশি কড়াকড়িতে কেউই ভেতরে যেতে পারেননি। শ্মশানের বাইরে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে অনেকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে-ভক্তদের ক্ষোভ সানি দেওল ও ববি দেওলকে লক্ষ্য করে ফেটে পড়েছে। তাদের অভিযোগ,“একটিবারের জন্যও ধর্মেন্দ্রকে দেখতে দিল না তারা! আর কখনো সানি-ববির সিনেমা দেখব না।”
এদিকে ধর্মেন্দ্রর শেষকৃত্য নিয়ে বিতর্ক বাড়ছে আরও। কেন বলিউডের এমন বিশাল মাপের তারকাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিদায় জানানো হলো না-এ প্রশ্ন ঘুরছে নেটিজেনদের মনে। বলিউড সূত্র বলছে, প্রথমে গান স্যালুটসহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্যের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে দেওল পরিবারই নাকি সে সিদ্ধান্তে আপত্তি তোলে। ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর ভুয়া খবর কয়েকদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানোয় পরিবার ক্ষুব্ধ ছিল বলেই সবকিছু গোপন রাখতে চেয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
তবে এমন সিদ্ধান্তে পরিবারকে ঘিরে ক্ষোভ থামছে না। ভক্তদের একাংশ মনে করছেন-এত বড়মাপের একজন তারকার বিদায়ে এমন গোপনীয়তা অযৌক্তিক।
এমএমএফ