হতাশার কথা খুলে বললেন জেফার রহমান
সাম্প্রতিক সময়ে আলোচনায় থাকা সংগীতশিল্পী জেফার রহমান। প্লেব্যাক থেকে শুরু করে নিজের মৌলিক গান-সবখানেই তরুণদের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয় তিনি। দেখা গেছে অভিনয়েও। কাজের প্রচারের বাইরে খুব একটা কথা বলতে শোনা যায় না তাকে। তবে সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতের এক ভিডিও বার্তায় নিজস্ব হতাশার কথা জানালেন এই শিল্পী।
ফেসবুকে প্রকাশিত ৩ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে জেফার বলেন, অনেকেই তাকে কেবল কণ্ঠশিল্পী হিসেবে দেখেন, যা ঠিক হলেও পুরো সত্য নয়। কারণ, গান তৈরির পেছনে যে কতটা পরিশ্রম থাকে, তা দর্শক-শ্রোতারা অনেক সময় জানতেই পারেন না।
জেফারের ভাষ্য, ‘সত্যিকার অর্থে আমি শুধু গানই করি না। গান সুর করা, বানানো, লেখা, প্রস্তুতি, মিউজিক ভিডিও-সব কিছুরই পরিকল্পনায় আমাকে থাকতে হয়। আমার গানের ৯০ শতাংশই আমার সুর করা। লিরিক্সেও আমার সম্পৃক্ততা ছিল।’
গান প্রকাশের পর প্রতিক্রিয়া নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি। জেফার বলেন, ‘এত পরিশ্রমের পর যখন গান রিলিজ করি, তখন প্রশংসা যেমন আসে, গালিও আসে। কিন্তু যখন মানুষ গানের পেছনে আমার পরিশ্রমটা বোঝে না-তখন কষ্ট লাগে। মাঝে মাঝে এটা বেশ প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে এখন।’
ভিডিও বার্তার শেষে ভক্তদের সঙ্গে নিজের ভাবনা আরও বেশি শেয়ার করার ইঙ্গিত দেন তিনি। পাশাপাশি নারী শিল্পীদের পাশে থাকার আহ্বান জানাতে ভুললেন না জেফার।
তার ভাষায়, ‘শিল্পীদের, বিশেষ করে নারী শিল্পীদের একটু সাপোর্ট করুন। আমাদের সামাজিক অনেক বাধা ডিঙিয়ে কাজ করতে হয়। তারপর নানা বিষয় এসে যখন মন ভেঙে দেয়, তখন হতাশ হয়ে যাই। বাংলাদেশের মতো দেশে এই পেশা বেছে নেওয়া সহজ নয়। আপনাদের সামান্য সমর্থন আমাদের উৎসাহ জোগায়।’
এমএমএফ