মাসুমের কণ্ঠে আনন্দের গান
সংগীতশিল্পী মাসুমের কণ্ঠে প্রকাশ হলো নতুন গান ‘অন্ধকারে দেখা হোক’। গানের কথা লিখেছেন তারেক আনন্দ। সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন মাসুম নিজেই। গানটি প্রকাশ হয়েছে মাসুমের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে। গান নিয়ে মাসুম বলেন, ‘অন্ধকারে দেখা হোক’ গানটি আমার মনের মতো লিরিক পেয়েছিলাম। আমি চেষ্টা করেছি সুন্দর সুর, সংগীত করার। আশা করছি গানটি ভালো লাগবে শ্রোতাদের।
তারেক আনন্দ বলেন, পাওয়ার ভয়েস খ্যাত শিল্পী মাসুম আজ থেকে দশ বছর আগে আমার আনন্দের গান অ্যালবামে প্রথম গান গেয়েছিলেন। এরপর তার সাথে কাজ করার কথা থাকলেও আর কেন জানি হয়নি। হঠাৎ এক রাতে লিরিক চাইলেন। সেই গানটিই ‘অন্ধকারে দেখা হোক’। খুব সুন্দর সুর করেছেন। আমার ক্যারিয়ারে আরেকটি ভালো গান যোগ হলো।
আরও পড়ুন:
‘একটা চাদর হবে চাদর’ খ্যাত শিল্পী সুমন মারা গেছেন
আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে ব্যান্ড ফেস্ট, এবার অংশ নিচ্ছে ১২ দল
মাসুম নিয়মিত গান প্রকাশ করে আসছেন। তার কণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে ৩০টির বেশি মৌলিক গান। এরমধ্যে‘মাঝি’, ‘অভিশপ্ত’, ‘মা’, ‘কিছু রাত নির্ঘুম’, ‘মাটি বলে’ প্রমুখ গান শ্রোতাপ্রিয়।
এমআই/এমএমএফ/জেআইএম