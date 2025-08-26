জাপানে বিদেশি উদ্যোক্তাদের জন্য কঠোর হচ্ছে ভিসা নীতি
জাপানে বিদেশি উদ্যোক্তাদের জন্য ভিসা পেতে হলে এবার কঠোর শর্ত পূরণ করতে হবে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ ছয় গুণ বাড়িয়ে ৩০ মিলিয়ন ইয়েন (প্রায় ২ লাখ ৪ হাজার ডলার) করা হচ্ছে এবং জাপানে অন্তত একজন কর্মীকে পূর্ণকালীন চাকরি দিতে হবে।
জুলাই মাসের উচ্চ কক্ষের নির্বাচনে অভিবাসন-বিরোধী একটি দল সমর্থন লাভ করে, যার ফলে ক্ষমতাসীন জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। এর পরেই ভিসা নীতি কঠোর করার পদক্ষেপ নিচ্ছে দেশটি।
আইন মনন্ত্রণালয় তাদের খসড়া প্রস্তাবে জানিয়েছে যে, এই পরিবর্তনগুলো অক্টোবরে কার্যকর করার আগে তারা আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জনগণের মতামত নেবে।
ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা ভিসা নামে পরিচিত এই ভিসা বিদেশি নাগরিকদের জাপানে ব্যবসা স্থাপন ও পরিচালনার সুযোগ দেয়। এই ভিসায় সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত জাপানে থাকার সুযোগ পাওয়া যায় এবং পরে তা নবায়নও করা যায়। এই ভিসাধারীরা তাদের পরিবারকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।
এর আগে এই ভিসার জন্য ৫ মিলিয়ন ইয়েন পুঁজি বিনিয়োগ অথবা দুজন পূর্ণকালীন কর্মী নিয়োগের শর্ত ছিল, সেই সঙ্গে একটি কার্যকর ব্যবসায়িক পরিকল্পনা জমা দিতে হতো।
মূলত উদ্যোক্তাদের আকর্ষণ করা এবং জাপানের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই ভিসা চালু করা হয়েছিল। এই ভিসাধারীরা ১০ বছর পর স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদন করতে পারতেন।
২০২৪ সালের শেষ পর্যন্ত প্রায় ৪১ হাজার ৬০০ জন এই ভিসার অধিকারী ছিলেন, যা আগের বছরের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি। অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, এদের মধ্যে অর্ধেকের বেশিই চীনা নাগরিক।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম