দলের আইনপ্রণেতাদের সংসদীয় কমিটি থেকে পদত্যাগের নির্দেশ ইমরানের
পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান দলীয় সব আইনপ্রণেতাদের সংসদীয় কমিটি থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। তার বোন আলিমা খান এমন তথ্য জানিয়েছেন।
আদিয়ালা কারাগারে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলিমা বলেন, পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা দলের সদস্যদের জাতীয় পরিষদের সব স্থায়ী কমিটি থেকে পদত্যাগ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, ইমরান খান পিটিআই-এর চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার গোহর এবং সাধারণ সম্পাদক সালমান আকরাম রাজাকে আসন্ন উপ-নির্বাচন সম্পর্কেও নির্দেশনা দিয়েছেন।
বৈঠকের বিস্তারিত জানাতে গিয়ে আলিমা বলেন, পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা তার স্ত্রী বুশরা বিবির অবস্থা নিয়ে খুবই মর্মাহত। এছাড়া শেরশাহ এবং শাহরেজ নামে আরও দুইজনের গ্রেফতারের খবর তাকে জানানো হয়েছে।
সামরিক বাহিনীর অবকাঠামোতে হামলার অভিযোগে দায়ের করা আটটি মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানকে জামিন দিয়েছে আদালত।
তবে আটটি মামলায় জামিন পেলেও এখনই কারামুক্ত হতে পারচ্ছেন না দেশটির সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। কেননা একটি দুর্নীতির মামলায় চৌদ্দ বছরের সাজা রয়েছে ইমরান খানের।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম