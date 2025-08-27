নির্বাচন কমিশনকে বিজেপির ললিপপ না হওয়ার অনুরোধ মমতার

নির্বাচন কমিশনকে বিজেপির ললিপপ না হওয়ার অনুরোধ মমতার
বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা যদি এক হয় আমি কি করতে পারি এমনই মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও নির্বাচন কমিশনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি।
বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক সভা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেন, ভোটের সময় এলেই তারা এনআরসি নিয়ে আসে, ভোটের তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়ার চেষ্টা করে।
এরপরেই নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে মমতা ব্যানার্জী বলেন, আমি নির্বাচন কমিশনকে সম্মান করি, কিন্তু অনুরোধ করবো বিজেপির ললিপপ হবেন না।
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী আরও বলেন, ভারতের যেমন পাঞ্জাব রয়েছে, তেমন পাকিস্তানেও একটা পাঞ্জাব প্রদেশ রয়েছে। কই তা নিয়ে কিছু বলেন না? আর আমাদের পাশে বাংলাদেশে আছে। কিন্তু বাংলাদেশ তো আর আমি তৈরি করিনি।
মমতা ব্যানার্জী বলেন, আজ যদি মানুষ বাংলায় কথা বলে, তাদের হোটেল দেওয়া হয় না, কাজ দেওয়া হয় না, পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া হয় না। আমরা বাংলায় কথা বলবো। আমরা তাদের সম্মান করি। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ভাষা যদি এক হয় আমি কি করতে পারি।
এরপর এই তৃণমূল নেত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রীর থেকে এমনটা আশা করি না। আমি তার চেয়ারের সম্মান করি, কিন্তু তাকেও আমাদের চেয়ারকে সম্মান করতে হবে। তিনি কেন বলবেন, বাংলায় চোর আছে তাই আমি টাকা বন্ধ করেছি? উত্তরপ্রদেশ বড় চোর।
ডিডি/এমএসএম