তদন্তের মুখে অনন্ত আম্বানির ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা
ভারতের ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানির মালিকানাধীন বিশাল ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানাটি এখন তদন্তের মুখে পড়েছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই চিড়িয়াখানায় প্রাণী সংগ্রহে অনিয়ম ও তাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।
এই তদন্তে ভান্তারা চিড়িয়াখানায় বন্যপ্রাণী আইন লঙ্ঘন, আর্থিক অনিয়ম এবং অর্থ পাচারের মতো অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা হবে।
সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, অভিযোগগুলো প্রমাণ করার মতো কোনো ভিত্তি নেই, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে—এমন অভিযোগ থাকায় তারা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।
এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানির পরিচালিত ভান্তারাতে শত শত হাতি, বাঘ এবং অন্যান্য প্রাণী রয়েছে। তারা তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য না করে ভান্তারা স্বচ্ছতা, সহানুভূতি এবং আইনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীলতার কথা জানিয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রাণীদের উদ্ধার, পুনর্বাসন এবং তাদের যত্ন নেওয়া।
৩ হাজার ৫০০ একর জায়গার ওপর বিস্তৃত এবং প্রায় দুই হাজার প্রজাতির প্রাণীর বাসস্থান হিসেবে পরিচিত ভান্তারা বিশ্বের বৃহত্তম বন্যপ্রাণী পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসেবে দাবি করে। গত বছর অনন্ত আম্বানির জমকালো প্রাক-বিয়ের অনুষ্ঠানের অন্যতম ভেন্যু ছিল এটি, যা বিশ্বজুড়ে সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল।
প্রাণী সংগ্রহশালাটি গুজরাট রাজ্যের জামনগরে অবস্থিত, যা মুকেশ আম্বানির বিশ্বের বৃহত্তম তেল শোধনাগারের কাছেই।
ভরতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চলতি বছরের মার্চে ভান্তারা উদ্বোধন করেন এবং এক্স (সাবেক টুইটার)-এ তার পরিদর্শনের ছবি শেয়ার করে এই উদ্যোগকে সত্যিই প্রশংসনীয় বলে অভিহিত করেন।
তবে এটি জনসাধারণের জন্য বন্ধ এবং দীর্ঘদিন ধরে বন্যপ্রাণী কর্মী ও সংরক্ষণবাদীদের সমালোচনার মুখে রয়েছে।
আম্বানি পরিবারের মালিকানাধীন রিলায়েন্স গোষ্ঠীর অংশ নিউজ১৮ ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ভান্তারায় বিভিন্ন ধরনের প্রাণী রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২০০টি হাতি, ৩০০টি চিতাবাঘ, বাঘ ও সিংহের মতো বড় বিড়াল প্রজাতির প্রাণী, ৩০০টির বেশি তৃণভোজী এবং ১ হাজার ২০০টি সরীসৃপ রয়েছে।
গত বছর মার্চে অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের প্রাক-বিয়ের উদযাপনের অংশ হিসেবে ভারতীয় চলচ্চিত্র তারকারা এই পুনর্বাসন কেন্দ্রটি পরিদর্শনে গেলে তাদের ছবি সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে সেলিব্রিটি, রাজনীতিবিদ এবং বিশ্ব নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম