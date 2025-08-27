ভূমিকম্পে কাঁপলো পাকিস্তান
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বেশ কিছু অংশে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে বুধবার (২৭ আগস্ট) দেশটির জাতীয় ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র জানিয়েছে।
৫.৩ মাত্রার এই ভূমিকম্প পেশোয়ার, সোয়াত, মালাকান্ড, সোয়াবি এবং মনসেহরাসহ আশপাশের এলাকায় রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া এটি গিলগিট বাল্টিস্তানের গাহকুচ শহরকেও কাঁপিয়ে দিয়েছে।
ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র জানিয়েছে, ভূকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে উত্তর পাকিস্তানে একাধিক ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, যার বেশিরভাগেরই উৎপত্তিস্থল আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চল। এই মাসের শুরুর দিকেও ৫.২ মাত্রার একটি ভূমিকম্প ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি এবং পেশোয়ারসহ খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের কিছু অংশে আঘাত হানে।
পাকিস্তান ইন্ডিয়ান ও ইউরেশিয়ান টেকটোনিক প্লেটের একটি প্রধান ফল্ট লাইনের ওপর অবস্থিত, যার কারণে ভূমিকম্প এখানে একটি সাধারণ ঘটনা, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে।
এদিকে, করাচি শহরে এ বছর অস্বাভাবিক ভূকম্পন দেখা গেছে। গত জুন মাসে সেখানে ৩০টিরও বেশি মৃদু ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়। বিশেষজ্ঞরা এর কারণ হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে সুপ্ত থাকা লান্ধি ফল্ট লাইনের গতিবিধিকে দায়ী করছেন।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম