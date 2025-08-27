উপ-নির্বাচন বর্জন করবে ইমরান খানের দল
৯ মে-এর ঘটনায় অযোগ্য ঘোষিত দলীয় সদস্যদের নির্বাচনী এলাকায় আসন্ন উপ-নির্বাচন বর্জন করবে ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। দলটি ওই ব্যক্তিদের তাদের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করেছে।
৯ মে-এর দাঙ্গাসংশ্লিষ্ট মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর পাকিস্তান নির্বাচন কমিশন (ইসিপি) পিটিআই-এর কয়েকজন আইনপ্রণেতাকে অযোগ্য ঘোষণা করে। এখন সেই আসনগুলোতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
ক্ষমতাসীন জোটের শরিক পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ঘোষণা করেছে যে তারা দেশব্যাপী আসন্ন উপনির্বাচনে যৌথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) পিটিআই-এর রাজনৈতিক কমিটির বৈঠকের পর জারি করা এক বিবৃতিতে দলটি বলেছে যে, তারা অযোগ্য ঘোষিত সদস্যদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হিসেবে বিবেচনা করে এবং তাদের ত্যাগের প্রশংসা করেছে।
বিবৃতিতে দলটি অযোগ্য ঘোষিত সদস্যদের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং প্রতিবাদের অংশ হিসেবে তাদের নির্বাচনী এলাকায় উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার অঙ্গীকার করেছে।
বিবৃতিতে আদিয়ালা জেলে তোশাখানা মামলার চলমান দৈনিক শুনানি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। দলটি বলেছে যে এই ধরনের কার্যক্রম মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন এবং এটি বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে।
এছাড়াও পিটিআই-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের নির্দেশে দলটি জাতীয় পরিষদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি), স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করছে।
তবে, পিটিআই-এর শীর্ষ কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে দলটি লাহোরের এনএ-১২৯ নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যা হাম্মাদ আজহারের বাবা মিয়া আজহারের মৃত্যুর পর শূন্য হয়েছিল।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম