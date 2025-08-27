সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৭ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
৪ বার ফোন করেছিলেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদী: জার্মান সংবাদমাধ্যমের দাবি
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চারবার ফোন করেছিলেন। কিন্তু একবারও ধরেননি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি একটি জার্মান সংবাদমাধ্যম এমন দাবি করেছে। দুই দেশের মধ্যে শুল্ক উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার মধ্যেই এমন খবর সামনে এলো।
দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন/ যুক্তরাষ্ট্রে কমেছে বিদেশি পর্যটক, বিলিয়ন ডলারের ক্ষতির শঙ্কা
চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি পর্যটকের আগমন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। মার্কিন বাণিজ্য বিভাগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের তুলনায় এ বছর বিদেশি আগমন গড়ে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ কমেছে। সংখ্যায় যা প্রায় ১৩ লাখ কম।
ভারতের ওপর শুল্ক কার্যকর, কী করবেন মোদী?
চলতি মাসের শুরুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দেশটির সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, সাধারণ মানুষ এবং এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে এমন লাখ লাখ ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশাল কর ছাড়ের ঘোষণা আসছে।
ট্রাম্পের শুল্কের আঘাতে ধসে পড়বে ভারতের অর্থনীতি?
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ভারতীয় পণ্য আমদানিতে ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার (২৭ আগস্ট) থেকে কার্যকর হওয়া এ পদক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য গুরুতর হুমকির মুখে পড়েছে।
চীনের প্রতি নরম, ভারতের ক্ষেত্রে গরম অবস্থানে ট্রাম্প?
যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের পররাষ্ট্রনীতির ধারা থেকে সরে এসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এশিয়ার প্রতি আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে এক নাটকীয় পরিবর্তন এনেছেন। এই কৌশলগত পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে একটি অদ্ভুত বৈপরীত্য।
মালয়েশিয়ায় স্টুডেন্ট ভিসার সুবিধা কী, কীভাবে যাবেন?
মালয়েশিয়ায় যেকোনো স্তরে (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ভাষা শিক্ষা, বা দক্ষতা প্রশিক্ষণ) পড়াশোনার জন্য বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্টুডেন্ট পাস বা শিক্ষার্থী ভিসা প্রয়োজন। এই ভিসা মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ইস্যু করা হয়। এটি বিদেশি শিক্ষার্থীদের দেশটিতে বৈধভাবে অবস্থান ও পড়াশোনার অনুমতি দেয়।
৫০ শতাংশ শুল্কারোপ, বন্ধ হয়ে গেছে ভারতের বড় শহরের বস্ত্র উৎপাদন
ভারতের ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক বুধবার থেকে কার্যকর হয়েছে। ফলে ভারতের ওপর আরোপিত মোট শুল্কের হার এখন ৫০ শতাংশ, যা অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় অনেক বেশি।
মঙ্গলে গাছের পরাগায়ণে সাহায্য করবে ‘ভ্রমর-সদৃশ’ রোবট!
যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)-এর গবেষকরা এমন এক ক্ষুদ্রাকৃতির রোবট তৈরি করছেন, যা দেখতে অনেকটাই ভোমরা বা ভ্রমরের মতো।
জম্মু-কাশ্মীরে বন্যা-ভূমিধসে নিহত ৩০
ভারতনিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরে ভারী বৃষ্টিপর পর আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ৩০ জন নিহত হয়েছেন বলে প্রশাসন নিশ্চিত করেছে। জম্মুর কাটরায় হিন্দু তীর্থক্ষেত্র বৈষ্ণদেবীর মন্দিরের কাছে ভূমিধস আঘাত হানার পর সেখানে তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সিনিয়র পুলিশ সুপার পরমভির সিংকে উদ্ধৃত করে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সংবাদ সংস্থা এএনআই।
সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলায় তিন সেনা নিহত
সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় তিন সেনা নিহত হয়েছেন। সিরিয়ার এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রাজধানী দামেস্কের কাছে ইসরায়েলি হামলায় তিন সেনা নিহত হয়েছেন। তবে যুদ্ধ বিষয়ক একটি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা জানিয়েছে, নিহতের সংখ্যা আরও বেশি। খবর এএফপির।
