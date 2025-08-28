মেক্সিকোর সিনেটে হাতাহাতি-মারামারি
মেক্সিকোর সিনেটে বিরোধীদলীয় নেতা ও চেম্বারের সভাপতির মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) দিনের কার্যক্রম শেষ হওয়ার সময় জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্যেই সেখানেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। খবর রয়টার্সের।
এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিরোধী ইনস্টিটিউশনাল রেভল্যুশনারি পার্টির (পিআরআই) প্রধান আলেহান্দ্রো আলিতো মোরেনো এগিয়ে গিয়ে শাসকদল মোরেনার সিনেট সভাপতি হেরার্দো ফার্নান্দেজ নোরোনার হাত ধরে বক্তব্য দেওয়ার অনুমতি চান।
এসময় নোরোনা তাকে- ‘আমাকে স্পর্শ করবেন না’ বলে সতর্ক করলে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। একপর্যায়ে মোরেনো একজন ফটোগ্রাফারকে ফেলে দেন এবং আরেক আইনপ্রণেতা এসে নোরোনাকে ঘুষি মারেন।
ঘটনার পর এক সংবাদ সম্মেলনে ফার্নান্দেজ নোরোনা বলেন, মোরেনো আমাকে টানছিল, ধাক্কা দিচ্ছিল এবং হুমকি দিচ্ছিল। সে আমাকে বলছিল, ‘তোকে মারব, তোকে মেরে ফেলব।’
তিনি বলেন, শুক্রবার জরুরি অধিবেশন ডেকে মোরেনোসহ পিআরআইয়ের আরও তিনজন আইনপ্রণেতাকে বহিষ্কারের প্রস্তাব দেওয়া হবে। অন্যদিকে, মোরেনো অভিযোগ করেন যে নোরোনাই প্রথমে তার ওপর হামলা চালিয়েছিলেন।
