দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন
ট্রাম্পের ইউটার্নে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন মোদী
একই সঙ্গে অবমাননা, ন্যায্যতা ও একটি চূড়ান্ত পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া অস্বাভাবিক। কিন্তু এটিই আজকের ভারতের পরিস্থিতি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মে মাসে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষের পর পাকিস্তানকে কাছে টেনে ২৫ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট করেছেন। এখন তিনি চীনের চেয়েও ভারতের ওপর বেশি শুল্ক আরোপ করে ভারতকে একাকী করে ফেলছেন।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি একটি শক্তিশালী ও আরও স্বনির্ভর জাতির পথ দেখিয়েছেন। হিমালয়ে চার বছরের তিক্ত চীন-ভারত সামরিক অচলাবস্থার পর তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন। আমেরিকার জন্য ভারতকে বিচ্ছিন্ন করা একটি গুরুতর ভুল। আর ভারতের জন্য এটি একটি সুযোগের মুহূর্ত।
ট্রাম্পের মাধ্যমে ভারতের অবমাননা দুই ধরনের। রাশিয়ার তেল কেনার জন্য ভারতকে নিন্দা করার পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভারতীয় পণ্যের ওপর বিদ্যমান ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্কের ওপরে আরও ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছেন। কিন্তু ভারত এটি পশ্চিমা দেশগুলোর নির্ধারিত মূল্য-সীমার মাধ্যমে কেনে, পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ইউরোপে বিক্রি করে এবং চীনসহ বিশ্বের বেশিরভাগ দেশও রাশিয়ার তেল কেনে। তাই এই অতিরিক্ত শুল্ক দেখে মনে হচ্ছে ভারতকে বিশেষভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।
অন্য অপমানটি হলো পাকিস্তানের প্রতি ট্রাম্পের সমর্থন। ভারতে একটি সন্ত্রাসী হামলার পর মোদী পাকিস্তানকে দায়ী করেছিলেন, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মে মাসে চার দিনের সংঘর্ষে জড়িয়েছিল। এতে ১০০টিরও বেশি যুদ্ধবিমান অংশ নিয়েছিল এবং পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তবুও, ট্রাম্প এখন পাকিস্তানে ক্রিপ্টো এবং মাইনিং চুক্তি নিয়ে কাজ করছেন। তিনি পাকিস্তানের সামরিক প্রধান এবং কার্যত শাসক ফিল্ড-মার্শাল অসীম মুনিরের সঙ্গে হোয়াইট হাউজে নৈশভোজ করেছেন। মুনির ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করছেন। আমেরিকা বিতর্কিত কাশ্মীরে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে, যা তাদের দীর্ঘদিনের অবস্থান এবং ভারতের জন্য একটি স্পর্শকাতর বিষয়।
নিরাপত্তার মূল বিষয়ে ভারতকে সমর্থন করতে আমেরিকার ব্যর্থতা এবং বাণিজ্য নিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভারতীয়দের মধ্যে বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে আমেরিকান প্রেসিডেন্টরা ভারতকে চীনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি উদীয়মান গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন। ভারতের ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এবং ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের শেয়ারবাজার পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বড়। পাকিস্তান অস্থিতিশীলতা, ঋণ সংকট, সন্ত্রাসবাদ এবং চীনের ওপর নির্ভরতায় জর্জরিত। ইউরোপে ন্যাটোর প্রতি আমেরিকার অবহেলার পর এটি তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য একটি বিশাল আত্মঘাতী পদক্ষেপ।
যারা বৈশ্বিক জটিলতায় জড়াতে আগ্রহী নয়, এমন ভারতীয়রা গত কয়েক মাসের ঘটনায় আত্মবিশ্বাসী বোধ করছেন। তারা সবসময় সতর্ক করেছেন যে আমেরিকার ওপর নির্ভর করা বিপজ্জনক। মোদীর চীন সফর এই ইঙ্গিত দিতে চায় যে ভারতের হাতে বিকল্প আছে।
অবমাননা এবং আত্মবিশ্বাস ভারতের সক্ষমতা ও স্থিতিশীলতার একটি পরীক্ষা এখন। ১১ বছর ধরে মোদী জাতি গঠন, আধুনিকীকরণ এবং কেন্দ্রীকরণের চেষ্টা করছেন। কিছু ব্যর্থতাও আছে। শিল্পায়নের প্রচেষ্টা খুব সামান্য ফল দিয়েছে এবং ভারতের প্রয়োজনীয় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা দুর্বল। মোদী প্রায়শই হিন্দু জাতীয়তাবাদে লিপ্ত হন।
তবে সাফল্যও আছে। নতুন রাস্তা ও বিমানবন্দর, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং কর প্ল্যাটফর্মসহ একটি বিশাল একক বাজার তৈরি হয়েছে। ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে।
বিপজ্জনক দিক হলো, আমেরিকার আগ্রাসন ভারতের মধ্যে সুপ্ত স্বনির্ভরতা ও পশ্চিমা-বিরোধী মনোভাবকে জাগিয়ে তুলতে পারে। ১৫ আগস্ট দিল্লির লাল কেল্লা থেকে দেওয়া স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে মোদী আরও স্বনির্ভরতার ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু যদি ভারত আরও বেশি অন্তর্মুখী হয়, তবে এটি তার পরিষেবা শিল্পকে হুমকির মুখে ফেলবে, যা এখন অন্য সব খাতের মিলিত রপ্তানির প্রায় সমান।
তবে ক্ষতি সীমিত করার চেষ্টা করা ভারতের জন্য ভালো হবে। যৌক্তিক ছাড় দেওয়া উচিত, যেমন শুল্ক কমানো ও রাশিয়ান তেল কম কিনে আমেরিকান প্রাকৃতিক গ্যাস বেশি কেনা। আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে এখনও গভীর বন্ধন রয়েছে, যার মধ্যে একটি বড় প্রবাসী গোষ্ঠী অন্যতম। ভারতের উৎপাদন খাতকে শক্তিশালী করার মানে আগামী দশকে আরও ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক এবং আমেরিকান প্রযুক্তি। দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হওয়া উচিত অভ্যন্তরীণ সংস্কার।
এর মধ্যে অনেকগুলো সংস্কারের জন্য ভারতের রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। আশার কথা হলো, মোদী সম্প্রতি বলেছেন যে তিনি পণ্য ও পরিষেবা কর সহজ করবেন এবং অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করবেন, যার ওপর জোর দিয়ে তিনি নেক্সট জেন রিফর্ম এর কথা বলেছেন। ১১ বছর ক্ষমতায় থাকার পর, তাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে এবং দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
এমএসএম