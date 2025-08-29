  2. আন্তর্জাতিক

জাতীয় দিবসে সব নাগরিককে নগদ অর্থ দেবে ভিয়েতনাম

প্রকাশিত: ১০:৫৭ এএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
ভিয়েতনামের মুদ্রা/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

ভিয়েতনাম সরকার তার দেশের সব নাগরিককে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নগদ অর্থ দেবে বলে ঘোষণা করেছে। এই উপলক্ষে প্রত্যেক নাগরিককে ৩ দশমিক ৮০ মার্কিন ডলার দেওয়া হবে। এতে সরকারের খরচ হতে পারে প্রায় ৩৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই ধরনের নজিরবিহীন পদক্ষেপ সব মানুষের প্রতি দল ও রাষ্ট্রের গভীর উদ্বেগের প্রদর্শন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এই অর্থ নাগরিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অথবা নগদ আকারে দেওয়া হতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়কে আগামী মঙ্গলবার জাতীয় দিবসের আগেই এই অর্থ প্রদান সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হ্যানয়ের বাসিন্দা ফাম তিয়েন লুয়াত বলেন, আমি এই প্রস্তাবে খুব অবাক হয়েছি। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এটা সত্য নয়।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ভিয়েতনামের একজন শ্রমিকের গড় মাসিক বেতন ৮.৬ শতাংশ বেড়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটি তাদের স্বাধীনতার ৮০তম বার্ষিকী উদযাপন করছে। এরই অংশ হিসেবে রাজধানী হ্যানয় আগামী সপ্তাহে স্বাধীনতা দিবসের বৃহত্তম কুচকাওয়াজের আয়োজন করছে।

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, জাতীয় দিবসে হ্যানয় এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হো চি মিন সিটিতে গণপরিবহন বিনামূল্যে ব্যবহার করা যাবে।

সূত্র: রয়টার্স

