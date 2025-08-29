ভারতের পরিবারগুলোকে ৩টি সন্তান নেওয়ার আহ্বান আরএসএস প্রধানের

ভারতের পরিবারগুলোকে ৩টি সন্তান নেওয়ার আহ্বান আরএসএস প্রধানের
ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপির আদর্শিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত বলেছেন, দেশের প্রতিটি পরিবারে অন্তত তিনটি করে সন্তান থাকা উচিত। তার মতে, কোনো পরিবারকে দীর্ঘ মেয়াদে টিকিয়ে রাখতে দুটি সন্তান জন্য যথেষ্ট নয়, সমাজ ও বংশধারা রক্ষার জন্য অন্তত তিনটি সন্তান প্রয়োজন।
তিনি বলেন, শাস্ত্রে বলা আছে, যে সম্প্রদায় বংশবিস্তার করে না, তারা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে জন্মহার দ্রুত কমছে। বিশেষত হিন্দু পরিবারে সন্তান সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে নেমে যাচ্ছে। অন্য সম্প্রদায়েও কমছে জন্মহার।
ভারতের জনসংখ্যা ১৪৬ কোটি ছুঁয়েছে, তবে দেশটির জন্মহার এখন দ্রুত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) ২০২৫ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের মোট প্রজনন হার এখন দুইয়েরও নিচে নেমে গেছে।
বৃহস্পতিবার সংগঠনের শতবর্ষ উপলক্ষে দেওয়া ভাষণে মোহন ভাগবত মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরোধিতার অভিযোগও অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ ও সংস্কৃতি এক। ধর্মীয় রীতি-নীতিতে ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু পরিচয় একই। ধর্ম পরিবর্তন করলেই সমাজ পাল্টে যায় না। তিনি মুসলমানদের উদ্দেশে আরও বলেন, একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে ইসলাম বিলীন হয়ে যাবে, এই ভয় কাটিয়ে উঠতে হবে।
ভাগবতের এই বক্তব্য জনসংখ্যাগত ভারসাম্য, রাষ্ট্রের সক্ষমতা ও সংস্কৃতিগত পরিচয় নিয়ে উত্থাপিত উদ্বেগের প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে বলা হয়ে আসছে- ভারতে মুসলিমদের জন্মহার তুলনামূলক বেশি হওয়ায় ভবিষ্যতে জনসংখ্যার গঠনে পরিবর্তন আসতে পারে। যদিও সরকারি তথ্য বলছে, মুসলিম পরিবারগুলোতেও সন্তান জন্মদানের হার ক্রমশ কমছে।
আরএসএস প্রধান নিজেও স্বীকার করেছেন, হিন্দু হোক বা মুসলিম; সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই জন্মহার কমছে। তবুও তিনি মনে করিয়ে দেন, দেশের শক্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি ‘যথেষ্ট জনসংখ্যা’ প্রয়োজন।
আরএসএস আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে পরিচয় দিলেও, বাস্তবে সংগঠনটির প্রভাব ভারতীয় রাজনীতির প্রতিটি স্তরে গভীরভাবে বিস্তৃত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে ও তার মন্ত্রিসভার বহু সদস্যই এই সংগঠনের আজীবন সদস্য।
বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপির শিক্ষা, সংস্কৃতি বা নাগরিকত্ব আইনসংক্রান্ত নীতিগুলো সরাসরি আরএসএসের চিন্তাধারার প্রতিফলন। এ কারণে অনেকেই একে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী নাগরিক সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করেন।
সূত্র: রয়টার্স
এসএএইচ