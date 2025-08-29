সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৯ আগস্ট ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে আপনারা গরিবদের অত্যাচার করেন: বিজেপিকে মমতা
আপনারা (বিজেপি) বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে গরিব মানুষদের ওপর অত্যাচার করেন বলে মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই মন্তব্য করেন তিনি।
৪০ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে গোপনে সমুদ্রে ফেলে দেয় ভারত
ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে আটক ৪০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে গোপনে জোর করে মিয়ানমারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বর্ণনা অনুযায়ী, ভারতীয় পুলিশ তাদের বায়োমেট্রিক তথ্য হালনাগাদের কথা বলে থানায় ডেকে নেয়, এরপর এসব রোহিঙ্গা নাগরিকদের অজ্ঞাত স্থানে পাঠানো হয়। পরে তাদের গভীর সমুদ্রে ফেলে দিয়ে মিয়ানমারের উপকূলে পৌঁছে যেতে বাধ্য করা হয়।
কয়েক দশকের মধ্যে ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত পাকিস্তানের পাঞ্জাব
ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে পাকিস্তানের পাঞ্জাব সরকার বড় উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। প্রদেশজুড়ে ১৪ লাখের বেশি মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং চেনাব নদীর পানি বিপজ্জনকভাবে বেড়েছে। এই বন্যাকে গত চার দশকের মধ্যে পাঞ্জাবের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর ফলে শত শত গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ শস্যখেত তলিয়ে গেছে।
ভারতের পরিবারগুলোকে ৩টি সন্তান নেওয়ার আহ্বান আরএসএস প্রধানের
ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপির আদর্শিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত বলেছেন, দেশের প্রতিটি পরিবারে অন্তত তিনটি করে সন্তান থাকা উচিত। তার মতে, কোনো পরিবারকে দীর্ঘ মেয়াদে টিকিয়ে রাখতে দুটি সন্তান জন্য যথেষ্ট নয়, সমাজ ও বংশধারা রক্ষার জন্য অন্তত তিনটি সন্তান প্রয়োজন।
মোদীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে বিজেপি-কংগ্রেসের মারামারি
ভরতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তার মায়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভোটার অধিকার যাত্রায় আপত্তিকর ভাষা ব্যবহারের প্রতিবাদে বিজেপি ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। ঘটনাটি বিহারের আসন্ন নির্বাচনের আগে ঘটেছে। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, দুই দলের বিপুল সংখ্যক কর্মী নিজেদের দলের পতাকা নিয়ে একে অপরের ওপর আক্রমণ করছে।
ইয়েমেনে ইসরায়েলের বিমান হামলায় হুথি প্রধানমন্ত্রী নিহত
স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২৯ আগস্ট) ইসরায়েলের বিমান হামলায় প্রধানমন্ত্রী আহমেদ আল-রাহাবি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ইয়েমেনের গণমাধ্যম আল-জুমহুরিয়া টেলিভিশন ও দৈনিক ‘আদেন আল-গাদ’। হামলায় তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীরও মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইসরায়েল এখনো এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।
গাজা সিটিতে হামলা শুরুর ঘোষণা দিলো ইসরায়েল
ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার বৃহত্তম শহর গাজা সিটিতে সরাসরি হামলা শুরুর ঘোষণা দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, তারা শহরটিতে প্রাথমিক সামরিক অভিযান শুরু করেছে। একই সঙ্গে গাজা সিটিকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবেও ঘোষণা করেছে তারা।
পর্নসাইটে নিজের ছবি দেখে বেজায় ক্ষেপলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী
একটি পর্নসাইটে নিজেরসহ অন্য নারীদের ছবি পাওয়ার ঘটনায় বেজায় ক্ষেপেছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। বিষয়টিকে ‘জঘন্য’আখ্যা দিয়ে পর্নসাইটটি পরিচালনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের দ্রুত শনাক্ত ও শাস্তি নিশ্চিতের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ‘ফিকা’ নামে পরিচিত ওই ইতালীয় সাইটে প্রকাশিত ছবিগুলো বিভিন্ন নারীর ব্যক্তিগত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট কিংবা প্রকাশ্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা।
ক্ষমতাচ্যুত হলেন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী
থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে দেশটির সাংবিধানিক আদালত। এর আগে কম্বোডিয়ার সাবেক নেতা হুন সেনের সঙ্গে একটি ফোনকলের রেকর্ড ফাঁস হওয়ার জেরে আদালত তার পদ স্থগিত করেছিলেন। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) পেতোংতার্নকে ক্ষমতা থেকে পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
