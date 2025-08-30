অমিত শাহ’র মাথা কেটে টেবিলে রাখা উচিত: মহুয়া মৈত্র
ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ’র মাথা কেটে টেবিলে রাখা উচিত- অনুপ্রবেশ ইস্যুতে এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য মহুয়া মৈত্র। কৃষ্ণনগরের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাট্টা বিলি অনুষ্ঠানে এমন বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি।
কৃষ্ণনগরের পাট্টা বিলির অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ভারতের বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য মহুয়া মৈত্র বলেন, ওরা খালি বলে যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী, অনুপ্রবেশকারী। ভারতের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।
প্রধানমন্ত্রী ১৫ আগস্ট দিল্লির লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, অনুপ্রবেশকারিদের জন্য ভারতের ভূগোলিক জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছেন, প্রথম সারিতে বসে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে হেঁ হেঁ করে হাততালি দিচ্ছেন।
মহুয়া মৈত্র বলেন, আমার জিজ্ঞাসা, ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই? যদি অন্য দেশের মানুষেরা শয়ে-শয়ে, লাখে-লাখে, কোটিতে-কোটিতে ঢুকে যায়। আমাদের মা-বোনদের ওপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে। তাহলে প্রথমেই অমিত শাহর মাথা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত।
মহুয়া মৈত্র আরও বলেন, যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের সীমান্তকে রক্ষা করতে পারে না। যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছেন, বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের মা-বোনদের দিকে নজর দিচ্ছে। আমাদের জমি দখল করে নিয়েছে। এই দোষ কার ? দোষটা আমাদের না আপনাদের? বিএসএফ তো আছেই, বিএসএফটা কি? আমরাই বিএসএফের ভয়ে থাকি। অনুপ্রবেশ করছে লোক আসছে, আমরা তো দেখি না।
তৃণমূলের সংসদ সদস্য মহুয়া মৈত্র বলেন, শচীন দেব বর্মনের গানের মধ্যেই রয়েছে বাংলা মায়ের কোল। আমরা কিন্তু সবাই বাংলা মায়ের কোল থেকেই এসেছি। এক সময় আমরা সবাই অবিভক্ত বাংলায় ছিলাম।এইটা যে হয়েছে ১৯৭১-এর পরে এসেছে। আমাদের ভাষা এক, আমাদের মানুষ এক। এই প্রথম সরকার আমরা যেটা দেখলাম, বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ ছিল, সেখানে আজকে দাঁড়িয়ে আপনারা বাংলাদেশিদের ‘ডিমোনাইজ’ করে দিচ্ছেন।
আরো একবার বাংলাদেশের নাম উল্লেখ বিজেপিকে আক্রমণ করে মহুয়া মৈত্র বলেন, ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিজেপি নেতা এমন করছে, বাংলাদেশের মানুষ সবাই বদ-অসভ্য, কই আমরা তো কোনদিন এটা দেখিনি। বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে কোন প্রবলেম হতে পারে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তো আমাদের ভাই-বোন।
বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে আমরা কেন খারাপ ব্যবহার করবো। আমাদের সবার পরিবার-পরিজন আছে বাংলাদেশের মানুষ থেকে। মানুষদের সঙ্গে সবসময় ভেদাভেদ সৃষ্টি করা, ভৌগোলিক পরিবেশ বলছেন এটা কি? এটা শুধু পরিষ্কার ভাষায় মুসলমানদের ধরে পেদাও। আর কোনো কিছু না। মিশন ডেমোগ্রাফি মানেটা কি? শুধুমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করা। আর যেখানেই মুসলমান দেখছো মাইনরিটি দেখছো তাদের ওপর লাঞ্ছনা-বঞ্চনা করা।
মহুয়া বলেন, বাংলাদেশি-বাংলাদেশি বলে আমরা দেখছি হরিয়ানা, গুরগাঁও, রাজস্থান যে কোনো বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি ভাষায় কথা বলছো আর যদি মুসলমান হও তাহলে ব্যাস।
সিএএ এবং এনআরসি নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ক্ষোভ ঝেড়েছেন মহুয়া মৈত্র। তিনি বলেন, সিএএ এত ঘটা করে করলেন। পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে সব হিন্দুরা নাকি এখানে আসবে। কই সিএএ চালু হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত ২ হাজার লোক আসেনি পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে। এখন ভোট আসছে আবার লাফাচ্ছে।
এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র মাথা কেটে নেওয়ার মন্তব্যে মহুয়া মৈত্রের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপি। কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সীমান্ত রক্ষার ইস্যুতে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে বিতর্কিত কথা বলেছিলেন মহুয়া। সে কারণেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
ডিডি/টিটিএন