ফ্লোটিলায় হানার কড়া জবাব
কলম্বিয়ায় ইসরায়েলের সব কূটনীতিক বহিষ্কার, বাণিজ্য চুক্তি বাতিল
গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলি হানার কড়া জবাব দিলো কলম্বিয়া। দেশটি থেকে ইসরায়েলের সব কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছেন কলম্বিয়ান প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো।
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে এ পর্যন্ত দুই শতাধিক কর্মী-সামাজিক আন্দোলনকারীকে বন্দি করেছে ইসরায়েল। গাজার অবরোধ ভেঙে মানবিক সাহায্য পৌঁছাতে যাওয়া এই বহরে ৪০টিরও বেশি জাহাজ ছিল। ইসরায়েলের হাতে বন্দি হওয়া কর্মীদের মধ্যে দুইজন কলম্বিয়ান নাগরিকও রয়েছেন।
প্রেসিডেন্ট পেত্রো এক্সে দেওয়া এক বার্তায় জানান, ইসরায়েলের সঙ্গে কলম্বিয়ার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিও তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হয়েছে। তিনি এ ঘটনাকে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ‘নতুন আন্তর্জাতিক অপরাধ’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।
আরেকটি পোস্টে পেত্রো বলেন, নেতানিয়াহু আবারও প্রমাণ করলেন কেন তাকে বিশ্বব্যাপী অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার করা উচিত।
তিনি আরও জানান, দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে এবং আন্তর্জাতিক আইনজীবীদের সহযোগিতা চাইবে।
এর আগে, ইসরায়েলি নৌবাহিনী ফ্লোটিলার জাহাজগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়, জলকামান ছুড়ে আক্রমণ চালায় এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় সক্রিয় কর্মীদের আটক করে। ইসরায়েল এ পর্যন্ত ফ্লোটিলার ১৩টি জাহাজ আটক করেছে বলে দাবি করেছে।
তবে কর্মী-সংগঠনটি বলছে, এই বাধা তাদের মিশন থামাতে পারবে না। ইসরায়েলকে ফাঁকি দিয়ে গাজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সুমুদ ফ্লোটিলার অন্তত ৩০ জাহাজ। গাজা উপকূল থেকে আর মাত্র ৮৫ কিমি দূরে রয়েছে তারা।
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ভাষ্য, অবৈধভাবে চালানো ইসরায়েলি বাধা সত্ত্বেও তারা গাজার অবরোধ ভাঙতে এবং একটি মানবিক করিডর খুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাদের দাবি, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় অনাহারে থাকা ফিলিস্তিনিদের জন্য এই নৌবহর খাদ্য ও মানবিক সহায়তা বহন করছে।
সুমুদ ফ্লোটিলার মুখপাত্র সাইফ আবুকেশেক ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক বার্তায় জানিয়েছেন, গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে ৩৭ দেশের দুই শতাধিক কর্মীকে বন্দি করেছে ইসরায়েল।
তিনি বলেন, আটক হওয়া নৌযানগুলোতে ৩৭ দেশের ২০১ জন কর্মী ছিলেন। এর মধ্যে স্পেন থেকে ৩০ জন, ইতালি থেকে ২২ জন, তুরস্ক থেকে ২১ জন এবং মালয়েশিয়া থেকে ১২ জন অংশ নেন।
বাংলাদেশের শহিদুল আলম ছাড়াও সুমুদ ফ্লোটিলায় রয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক রুহি আক্তার রুহিও।
ফ্লোটিলার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী গ্রেটা থানবার্গকেও গ্রেফতার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।
ইসরায়েল বলছে, গাজাগামী এই নৌযানগুলো ‘আইনসম্মত নৌ অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করছে।’ তবে আন্তর্জাতিক আইনে মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর অধিকার রয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। নিরাপত্তার জন্য ফ্লোটিলার পক্ষ থেকে যাত্রাপথ সরাসরি ভিডিও সম্প্রচারও করা হচ্ছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
