‘বিপৎসীমায়’ প্রবেশ করেছে গাজা অভিমুখী নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা

‘বিপৎসীমায়’ প্রবেশ করেছে গাজা অভিমুখী নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা
ভূমধ্যসাগরে গাজা অভিমুখী আন্তর্জাতিক নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা এখন ইসরায়েল ঘোষিত তথাকথিত ‘বিপৎসীমায়’ প্রবেশ করেছে। গাজার উপকূল থেকে প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার দূরে (২০০ নটিক্যাল মাইল) অবস্থান করছে গ্রেটা থুনবার্গের নেতৃত্বাধীন এই নৌবহর। অংশগ্রহণকারীরা জানাচ্ছেন, ইসরায়েলি হুমকির কারণে যেকোনো মুহূর্তে নৌবহরটি বাধার মুখে পড়তে পারে।
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, এখনো সব অংশগ্রহণকারী নৌকায় অবস্থান করছেন ও যাত্রা অব্যাহত রয়েছে।
নৌবহরের একটি জাহাজে থাকা ক্রোয়েশিয়ার আইনজীবী মোরানা মিলজানোভিচ সতর্ক করে বলেছেন, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক জলসীমায় বা এমনকি নিজস্ব আঞ্চলিক জলসীমায়ও বেসামরিক জাহাজ আটকানোর কোনো অধিকার ইসরায়েলের নেই।
তিনি আল-জাজিরাকে বলেন, এটি আন্তর্জাতিক প্রচলিত আইনের বিষয়, যা সব রাষ্ট্রের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, তারা কোনো নির্দিষ্ট কনভেনশনে সই করুক বা না-ই করুক। ইসরায়েল কেবল তখনই আটকাতে পারে, যদি কোনো অপরাধ সংঘটনের আশঙ্কা থাকে বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার হুমকি থাকে, এবং সে আশঙ্কার পক্ষে প্রমাণ থাকতে হয়।
মিলজানোভিচ আরও বলেন, এখানে তেমন কোনো প্রমাণ নেই। আমাদের চারপাশের নৌবহর মানবিক সহায়তা বহন করছে। তাই এটি নিছক মানবিক উদ্যোগ। অংশগ্রহণকারীদের ভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও সেটি প্রাসঙ্গিক নয়।
সূত্র: আল-জাজিরা
এসএএইচ