ইসরায়েলের বাধার পরও গাজার দিকে এগোচ্ছে একমাত্র নৌযান ‘ম্যারিনেট’

ইসরায়েলের বাধার পরও গাজার দিকে এগোচ্ছে একমাত্র নৌযান ‘ম্যারিনেট’
গাজার অবরোধ ভাঙতে যাত্রা করা মানবিক সাহায্য বহনকারী বহর (ফ্লোটিলা) প্রায় পুরোপুরি ভেঙে দিয়েছে ইসরায়েলি নৌবাহিনী। ডজনখানেক নৌযান থেকে শত শত কর্মীকে আটক করা হলেও, ‘ম্যারিনেট’ নামের একটি পোল্যান্ড পতাকাবাহী নৌকা এখনো গাজার পথে অগ্রসর হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (২ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে আয়োজকদের সঙ্গে ভিডিও কলে অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন ক্যামেরন জানান, ইঞ্জিন সমস্যার কারণে ‘ম্যারিনেট’ মূল বহর থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। এখন সেটি গাজার দিকে এগোচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের সঙ্গে কয়েকজন সাহসী তুর্কি আছেন, একজন ওমানের নারীও আছেন। আমরা পথ চালিয়ে যাচ্ছি।
লাইভ ভিডিওতে দেখা গেছে, শুক্রবার ভোরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় ভেসে চলেছে নৌকাটি। জিও ট্র্যাকার দেখাচ্ছে, জাহাজটি বর্তমানে গাজার উপকূল থেকে প্রায় ৪৩ নটিক্যাল মাইল (৮০ কিমি) দূরে অবস্থান করছে।
ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগেই সতর্ক করেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ ও অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করা হলে ম্যারিনেটকেও বাধা দেওয়া হবে।
বুধবার থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রায় ৪৪টি নৌযানের মধ্যে ৪৩টি আটক করেছে এবং প্রায় ৫০০ কর্মীকে আটক করেছে, যাদের মধ্যে রয়েছেন জলবায়ু আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ, বার্সেলোনার সাবেক মেয়র আডা কোলাউ ও ইউরোপীয় সংসদ সদস্য রিমা হাসান।
আটককৃতদের ইসরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখান থেকে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে ইসরায়েল।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম