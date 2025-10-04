  2. আন্তর্জাতিক

সুমুদ ফ্লোটিলার ১৩৭ কর্মীকে তুরস্কে পাঠালো ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪২ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
সুমুদ ফ্লোটিলার ১৩৭ কর্মীকে তুরস্কে পাঠালো ইসরায়েল
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহর থেকে আটক করা মানবাধিকার কর্মী/ ছবি: এএফপি

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহর থেকে আটক করা ১৩৭ জন মানবাধিকার কর্মীকে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত এ সংবাদ প্রকাশ করেছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, ইসরায়েলে আটক ১৩৭ জন কর্মীকে শনিবার (৪ অক্টোবর) তুর্কি এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ইস্তাম্বুলে আনা হচ্ছে । তাদের মধ্যে ৩৬ জন তুরস্কের নাগরিক। ফেরত পাঠানো কর্মীদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আলজেরিয়া, মরক্কো, ইতালি, কুয়েত, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মৌরিতানিয়া, সুইজারল্যান্ড, তিউনিসিয়া ও জর্ডানের নাগরিক রয়েছেন।

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় অন্তত ৪৪টি দেশ থেকে ৫০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী যোগ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত অ্যাকটিভিস্ট, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, আইনজীবী এবং সাধারণ নাগরিক। সুইডিশ পরিবেশবাদী আন্দোলনকারী গ্রেটা থুনবার্গ এর অন্যতম প্রধান মুখ। বাংলাদেশ থেকে শহিদুল আলম যোগ দিয়েছেন সুমুদ ফ্লোটিলায়, রয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক রুহি আক্তারও।

সূত্র: আল-জাজিরা, দ্য জেরুজালেম পোস্ট
কেএম/কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।