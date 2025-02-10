গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সমালোচনা করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী
ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি আবারও গাজায় সহায়তা পাঠানোর প্রচেষ্টার সমালোচনা করেছেন। এদিকে, গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার বহর থেকে ২২ জন ইতালীয় নাগরিককে আটক করেছে ইসরায়েল।
ডেনমার্কে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বৈঠকে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, অবশ্যই আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা কেবো যাতে তারা দ্রুত ইতালিতে ফিরতে পারে। তবে আমি এখনও বিশ্বাস করি, এসব উদ্যোগ ফিলিস্তিনি জনগণের কোনো উপকারে আসে না।
ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তায়ানি সংসদে জানিয়েছেন, আটককৃত ২২ জন ইতালীয় নাগরিক সুস্থ আছেন।
তিনি বলেন, আমি স্বস্তি পাচ্ছি যে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে নিয়ম মেনে চলা হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কোনো সহিংসতা বা জটিলতা ঘটেনি।
তাছাড়া নৌবহর আটকের ঘটনায় ইতালিতে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলো সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম