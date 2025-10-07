  2. জাগো জবস

অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিং অফিসার নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের টোব্যাকো

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২৪ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিং অফিসার (এএমও)’ পদে পরিশ্রমী ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময় ও স্থানে উপস্থিত থেকে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্কেটিং অফিসার (এএমও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়। তবে প্রোডাক্ট সেলসে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ২৪,০০০ - ২৮,০০০ টাকা (আলোচনা সাপেক্ষে)

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৪-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

সাক্ষাৎকারের স্থান ও সময়সূচি:

সময়: সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত

সাক্ষাৎকারের স্থান: ঢাকা- নাভানা এফ এস কসমো, বাড়ি # ৪/বি (২য় তলা), রোড # ৯৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১১, ১৮, ২৫ অক্টোবর ২০২৫ এবং ১ নভেম্বর ২০২৫

সাক্ষাৎকারের স্থান: বগুড়া- মাটির ঢালী বিমান মোড় (২য় বাইপাস), সাইক পলিটেকনিক সংলগ্ন, শাখারিয়া, বগুড়া।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১২ অক্টোবর ২০২৫

সাক্ষাৎকারের স্থান: পাবনা - ৬৮৪/৬, পাওয়ার হাউজ পাড়া (ডাক্তার বাড়ি সংলগ্ন), পৈলানপুর, পাবনা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৩ অক্টোবর ২০২৫

সাক্ষাৎকারের স্থান: রাজশাহী- খানকা শরীফ গেট (জিয়া পার্কের পিছনে), বড় বনগ্রাম, শাহ মখদুম, রাজশাহী।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৪ অক্টোবর ২০২৫

সাক্ষাৎকারের স্থান: রংপুর - বাড়ি নং-০১, রোড নং-০১, মুলাটোল পাকার মাথা, রংপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৫ অক্টোবর ২০২৫

সাক্ষাৎকারের স্থান: ময়মনসিংহ - ২৩৬, রাজলক্ষ্মী গৃহালয়, কাঠগোলা বাজার, ময়মনসিংহ।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৫ অক্টোবর ২০২৫

সাক্ষাৎকারের স্থান: কুমিল্লা - স্বপ্ন ভিলা টাওয়ার, গোল্ডেন হাইওয়ে রেস্টুরেন্টের পাশে, আমতলী, ক্যান্টনমেন্ট, কুমিল্লা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫

সাক্ষাৎকারের স্থান: নোয়াখালী - দীন ইসলাম ভবন, আমানতপুর ব্রিকফিল্ড সংলগ্ন, কেন্দুরবাগ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২০ অক্টোবর ২০২৫

সাক্ষাৎকারের স্থান: চট্টগ্রাম - আবুল খায়ের ভেজিটেবল অয়েল মিল, ৭/৮, নাসিরাবাদ আই/এ, রুবি গেইট, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ অক্টোবর ২০২৫

সাক্ষাৎকারের স্থান: বরিশাল - ৮৭০, হামিদা মঞ্জিল (নীচতলা), থানা কাউন্সিলের বিপরীতে, সি এন্ড বি রোড, বরিশাল।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৬ অক্টোবর ২০২৫

সাক্ষাৎকারের স্থান: খুলনা - বাড়ি নং ৮৯, রোড নং ০৮, সবুরের মোড়, মুজগুনি আবাসিক এলাকা, বয়রা, খুলনা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৮ অক্টোবর ২০২৫

সাক্ষাৎকারের স্থান: যশোর - বাঁচতে শেখা, বিমান বন্দর রোড, আরবপুর, যশোর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৯ অক্টোবর ২০২৫

সাক্ষাৎকারের স্থান: কুষ্টিয়া - আবুল হোসেন মার্কেট (২য় তলা), শ্যামলী কাউন্টারের গলি, বারখাদা, ত্রিমোহনী, কুষ্টিয়া।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

