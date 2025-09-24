খেজুরের ব্যবহারে ত্বকের অনেক সমস্যা দূর হবে
শরীরের যত্নে খেজুরের বিকল্প নেই। খেজুরে রয়েছে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন বি৬, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন সি এবং ডি-এর মতো উপদান, যা স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। খেজুর শুধু স্বাস্থ্যের জন্যই উপকারী নয়, ত্বকের যত্নেও খেজুর অসাধারণ কাজ করে। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের পুষ্টি জোগাতে এবং ত্বককে উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখতে সাহায্য করে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক রূপচর্চায় খেজুর কী কী উপকার করে-
খেজুরে অ্যান্টি-অ্যাজিং উপাদান থাকে। যা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে, বার্ধক্য রোধে ও ত্বকের গভীর পরিচর্যা করে। খেজুরে থাকা ফাইটোহরমোন বলিরেখা দূর করতে বেশ কার্যকর। এতে থাকা ভিটামিন সি ও ডি কোলাজেনের বৃদ্ধি ঘটিয়ে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। এটি ত্বকের বলিরেখা ও দাগছোপের মতো বয়সের চিহ্ন প্রতিরোধে সাহায্য করে। ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সূর্যের ইউভি রশ্মির কারণে সৃষ্ট হাইপারপিগমেন্টেশন কমাতে সাহায্য করে।
ব্রণ কমাতে
ছয়টি খেজুর পেস্ট করে এর সঙ্গে এক টেবিল চামচ কমলা এবং ১ টেবিল চামচ লেবুর রস মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ব্রণের জায়গা লাগিয়ে কিছুক্ষণ পরে ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাক ব্রণ দূর করবে। এতে থাকা ভিটামিন এ ত্বকের নমনীয়তা বাড়িয়ে ব্রণের দাগ ও ব্লাকহেডস দূর করে।
মৃত কোষ দূর করতে
ত্বকের উপরে মৃত কোষ জমে জমে মুখের উজ্জ্বলতা কমে যায়। মৃত কোষ দূর করতে তাই দরকার এক্সফোলিয়েশন। খেজুর দিয়েই বানিয়ে নিতে পারেন স্ক্রাব। শুকনো খেজুর সারারাত দুধে ভিজিয়ে পেস্ট করে নিন। খেজুরের পেস্টের সঙ্গে এক চামচ ওটসের গুঁড়া মিশিয়ে নিন। এটাই স্ক্রাবারের কাজ করবে। মুখে মিশ্রণটি হালকা হাতে মালিশ করুন। কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলুন।
ত্বক পরিষ্কার করবে
খেজুরকে প্রাকৃতিক ক্লিনজার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটি ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার করে। চারটি খেজুর পেস্ট করে তার সঙ্গে এক টেবিল চামচ টক দই মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে নিন। এবার মুখে লাগিয়ে দুই মিনিট ম্যাসাজ করুন। এরপর মিশ্রণটি মুখে ১০ মিনিট রেখে দিন। পরে হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, আপ সার্কেল, ভোগ ইন্ডিয়া
আরও পড়ুন
গোসলের আগে যে প্যাক আপনার ত্বককে রাখবে সতেজ
এসএকেওয়াই/কেএসকে/জিকেএস