শাক কখন ও কী দিয়ে খাওয়া উচিত

শাক কখন ও কী দিয়ে খাওয়া উচিত
শাক যে আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী একটা খাবার, তা সবাই জানে। কিন্তু আপনি কি জানেন - সব উপকারী খাবার সব বেলায় উপকার নাও করতে পারে?
শাকে থাকে ভিটামিন, মিনারেল, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফাইবারসহ অসংখ্য পুষ্টি উপাদান, যা শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। তবে শাক যতই উপকারী হোক, খাওয়ার সময় ও পরিমাণ ঠিক না হলে এর উপকারিতা কমে যেতে পারে, এমনকি হজমের সমস্যাও হতে পারে।
তাই জেনে নিন, শাক খাওয়ার সঠিক সময় কখন এবং কোন নিয়মে খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাবেন-
- ১. কখন খাবেন?
শাক খাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হলো দুপুরে বা দিনের বেলায়। কারণ, শাকে থাকা ফাইবার ও আয়রন হজম হতে সময় নেয়। দিনের বেলায় শরীরের হজমক্রিয়া সবচেয়ে সক্রিয় থাকে, ফলে দুপুরে খেলে শাকের পুষ্টিগুণ সহজে শোষিত হয়।
অন্যদিকে, রাতে শাক খেলে অনেক সময় পেট ফেঁপে থাকা, গ্যাস বা হজমের সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে পালং, লালশাক বা কলমিশাকের মতো আঁশযুক্ত শাক রাতে বেশি খেলে পেট ভারী লাগে।
- ২. খাবারের শুরুতেই খাবেন না কি পরে?
একদম খালি পেটে শাক খেলে এতে থাকা ফাইবার পেটের অম্লতা বাড়াতে পারে। তাই ভাত, রুটি বা ডাল–সবজির সঙ্গে শাক মিশিয়ে খাওয়া সেরা উপায়। অর্থাৎ একদম খালি পেটে খেতে বসে শুরুতেই শাক খাবেন না। খেলে ভাত বা রুটির সঙ্গে খান।
- ৩. শাক কী দিয়ে খাবেন?
সবুজ শাকে প্রচুর আয়রন থাকে। তবে শরীরে আয়রন ঠিকভাবে শোষিত হতে সাহায্য করে ভিটামিন সি। তাই শাক খাওয়ার সময় লেবুর রস, টক দই বা আমলকির মতো ভিটামিন সি–সমৃদ্ধ খাবার খেলে আয়রনের উপকারিতা পাবেন ঠিকমতো।
- ৪. শাক খাওয়ার সতর্কতা
যারা কিডনির পাথর বা ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যায় ভোগেন, তাদের পালং বা লালশাক কম খাওয়া উচিত। আবার শাক ধোয়ার সময় ভালোভাবে পরিষ্কার না করলে এতে থাকা মাটি বা জীবাণু থেকে পেটের সংক্রমণ হতে পারে। তাই রান্নার আগে লবণ পানিতে ভিজিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।
শাক শরীরের ভিটামিন ও খনিজ ঘাটতি পূরণ করে, রক্ত বাড়ায়, হজমে সাহায্য করে এবং ত্বক–চুল উজ্জ্বল রাখে। তবে যেকোনো পুষ্টিকর খাবারের মতোই শাক খাওয়ার সঠিক সময় ও পরিমাণ জানা জরুরি। তাই নিয়মিত, পরিমিত ও দুপুরের খাবারের সঙ্গে শাক রাখুন।
