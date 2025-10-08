কাঁচামরিচ কাটলে হাত জ্বলে, কমানোর উপায় জানুন

কাঁচামরিচ কাটলে হাত জ্বলে, কমানোর উপায় জানুন
খাবারে স্বাদ বাড়াতে কাঁচামরিচের জুড়ি নেই। রান্নায় স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি কাঁচামরিচ স্বাস্থ্যের জন্যও বেশ উপকারী। তবে কাঁচামরিচ কাটা বা বাটার সময় ঝাল হাতে লেগে হাত জ্বালা করে অনেকের। এ অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা কমবেশি সবারই হয়।
মরিচের ভেতর ‘ক্যাপসাইসিন’ নামক জৈব পদার্থের উপস্থিতি বিদ্যমান, এ কারণে মরিচে ঝাল লাগে। জৈব পদার্থ হওয়ার কারণেই মরিচের ঝাল পানি দিয়ে ধুলেও যায় না। কাঁচামরিচ কাটার পরে হাতে জ্বালাভাব হলে, ঘরোয়া কিছু উপাদানে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
চলুন জেনে নেওয়া যাক ঘরোয়া কোন উপাদান হাতের জ্বালাভাব দূর করতে পারে-
- ১. দুধ
কাঁচামরিচ কাটার পর হাতে মরিচের ঝাল লেগে হাতে জ্বালাপোড়া অনুভব হলে দুধ ব্যবহার করতে পারেন। এক বাটি দুধে হাত ভিজিয়ে রাখলে আরাম পাওয়া যাবে। বিকল্প হিসেবে, ঠান্ডা দুধের ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন।
- ২. টকদই
টকদই মরিচের জ্বালাভাব দ্রুত কমিয়ে দেয় ৷জ্বালা ধরা জায়গায় টকদই লাগিয়ে কয়েক মিনিট ম্যাসাজ করুন। এতেই হাতের জ্বালাভাব কমবে।
- ৩. অ্যালোভেরা জেল
তাজা অ্যালোভেরা জেল হাত জ্বলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। কিছুটা তাজা অ্যালোভেরা জেল হাতের তালুতে নিয়ে চার থেকে পাঁচ মিনিট ধরে ম্যাসাজ করুন। অল্প সময়ের মধ্যেই জ্বালা থেকে মুক্তি পাবেন।
- ৪. লেবুর রস
কাঁচামরিচ কাটার পর হাতের জ্বালা ভাব কমাতে লেবু খুবই কার্যকর। কাঁচামরিচের কারণে হাত জ্বালা করে, তাহলে লেবুর রস লাগালে উপকার পাওয়া যায়।
- ৫. মধু
কাঁচামরিচ কাটার পর বা বাটার পর হাত যদি জ্বালা করে তাহলে মধু ব্যবহার করতে পারেন। এক চা চামচ মধু দুই হাতে ভালো করে লাগিয়ে তারপর ধুয়ে ফেলুন। এতে দ্রুত হাত জ্বলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
- ৬. নারকেল তেল বা জলপাই তেল
কাঁচামরিচ কাটা বা বাটার সময় হাত জ্বালা করলে নারকেল তেল বা জলপাই তেল ব্যবহারে দ্রুত আরাম পাওয়া যায়। জ্বালা কমার সঙ্গে এটি ময়েশ্চারাইজারের কাজও করে।
- ৭. আটা
মরিচের ঝাল লেগে হাত জ্বালা করলে আটা পানি দিয়ে ডো তৈরি করতে পারেন। হাত বেশি জ্বালা করলে বেশি সময় ধরে আটা মেখে নিতে পারেন। পরে সেই আটা দিয়ে রুটি বানিয়ে নিতে পারেন।
সূত্র: দ্য কিচেন, পেপার গ্রিক ও অন্যান্য
