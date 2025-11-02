সহজ উপকরণে তৈরি সুস্বাদু কচুর কোরমা
অনেকেই গলা চুলকানোর ভয়ে কচু খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু কচুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণের আয়রন। তাই যারা রক্তাল্পতায় ভোগেন, তারা নিয়মিত কচু খেতে পারেন। একভাবে রান্না করলে কচু একঘেয়ে হয়ে যায়। তাই কচু রান্নায় ভিন্নতা আনতে কোরমা বানাতে পারেন। কচুর কোরমা খেতে মজাদার, খাবারে নতুন স্বাদ আনে।
এছাড়া সহজ উপকরণ দিয়ে অল্প সময়েই রান্না করে পরিবারের সবাই মিলে উপভোগ করতে পারেন।
আসুন জেনে নেওয়া যাক কচুর কোরমা কীভাবে রান্না করবেন-
- উপকরণ
১. বড় কচুর গোড়া অর্ধেকটা
২. নারিকেলের দুধ ১ কাপ
৩. নারকেল বাটা ১ টেবিল চামচ
৪. রসুন বাটা ১ চা চামচ
৫. আদা বাটা ১ চা চামচ
৬. পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ
৭. বাদামবাটা ১ চা চামচ
৮. হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ
৯. মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ
১০. জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ
১১. গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ
১২. তেজপাতা ২টি
১৩. দারুচিনি ২ টুকরা
১৪. লং ও এলাচ ৪টি
১৫. তরল দুধ ১ কাপ
১৬. পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ
১৭. চিনি ১ চা চামচ
১৮. ঘি ২ টেবিল চামচ
১৯. কাঁচামরিচ ৫টি
২০. তেল পরিমাণমতো
২১. লবণ স্বাদমতো
- প্রস্তুত প্রণালি
প্রথমে কচু ভালোভাবে খোসা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করুন। বড় গোল টুকরো করে কেটে হালকাভাবে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে নিন। এরপর ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করে লবণ ও হলুদ মেখে কচুগুলো হালকা ভেজে নিন। ভাজা হলে উঠিয়ে রাখুন। একই প্যানে ঘি দিয়ে দারুচিনি, তেজপাতা, গোটা এলাচ ও লবঙ্গ ফোড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজবাটা, রসুনবাটা, আদাবাটা, বাদামবাটা, মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, গোলমরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, লবণ, তরল দুধ ও চিনি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন।
মসলা কষানো হলে ভাজা কচু ও নারিকেলের দুধ দিয়ে ১০ মিনিট মাঝারি আঁচে ঢেকে রান্না করুন। কচু সেদ্ধ হয়ে এলে বেরেস্তা ও কাঁচামরিচ কুচি ছড়িয়ে চুলা বন্ধ করে ঢেকে রাখুন। কিছুক্ষণ এভাবে রেখে পরে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।
