ডায়াবেটিস রোগীরা নিশ্চিন্তে খেতে পারবেন এই সুগার ফ্রি কেক

ডায়াবেটিস রোগীরা নিশ্চিন্তে খেতে পারবেন এই সুগার ফ্রি কেক
জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী বা ঘরোয়া কোনো অনুষ্ঠানে এক টুকরা কেক যেন এখন উদযাপনের অংশ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের বাধ্য হয়েই ডেজার্টের মিষ্টি এই মুহূর্তটি এড়িয়ে যেতে হয়।
তবে বাড়িতে যদি চিনি আর ডিম ছাড়াই মজাদার ও স্বাস্থ্যকর একটা কেক বানানো যায়, তাহলে কেমন হয়? জেনে নিন সহজ সেই রেসিপি –
উপকরণ
১. বিচি ছাড়ানো খেজুর ১ কাপ
২. গরম দুধ ১ কাপ
৩. আটা ২ কাপ
৪. বেকিং পাউডার ১ চা চামচ
৫. বেকিং সোডা আধা চা চামচ
৬. তেল আধা কাপ
৭. দই ১/৪ কাপ
৮. লবণ ১ চিমটি
৯. পানি বা দুধ প্রয়োজন মতো
১০. ড্রাই ফ্রুটস বা বাদাম আধা কাপ।
যেভাবে বানাবেন
এক কাপ গরম দুধে খেজুরগুলো ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। এরপর এর সঙ্গে দই ও লবণ দিয়ে ফেটিয়ে নিন।
এবারে সব শুকনো উপকরণগুলো ছাকনা দিয়ে চেলে খেজুরের পেস্টের সঙ্গে আলতো হাতে মিশিয়ে নিন। কেকের ব্যাটার শক্ত মনে হলে কিছুটা পানি বা দুধ মিশিয়ে নিন।
কেকের ব্যাটার রেডি হয়ে গেলে একটি মোল্ডে ঘি বা তেল ব্রাশ করে মিশ্রণটি ঢেলে উপরে পছন্দসই ড্রাই ফ্রুটস বা বাদাম ছড়িয়ে দিন।
এবারে কেকটি ১৮০ ডিগ্রি প্রি-হিটেড ওভেনে ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট বেক করে নিন। কেক ঠান্ডা হলে মোল্ড থেকে বের করে কেটে পরিবেশন করুন স্বাস্থ্যকর সুগার ফ্রি কেক।
টিপস্
>> সুগার ফ্রি চকলেট কেক বানাতে চাইলে উপকরণ এর সঙ্গে ২ টেবিল চামচ কোকো পাউডার এড করে দিতে হবে
>> সুগার ফ্রি ডেটস ওয়ালনাট কেক বানাতে চাইলে ব্যাটারের সঙ্গে কুচানো আধা কাপ ওয়ালনাট বা আখরোট মিশিয়ে নিতে হবে। চাইলে অন্য যেকোনো ড্রাই ফ্রুটস বা বাদাম ব্যবহার করা যাবে।
>> সুগার ফ্রি ক্যারট কেক বানাতে চাইলে ব্যাটারের সঙ্গে মিহি করে গ্রেট করা আধা কাপ গাজর মিশিয়ে নিতে হবে। মোল্ডে ঢালার পরও কুচানো গাজর ছড়িয়ে বেক করে নেয়া যাবে।
সূত্র: হাপুস গাপুস
