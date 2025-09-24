  2. লাইফস্টাইল

চিজকেক বানানোর সহজ রেসিপি

প্রকাশিত: ০৬:১৯ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: সংগৃহীত

লোভনীয় কেকের মধ্যে চিজকেকের জনপ্রিয়তা বেশ ওপরে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কেক খেতে বেশ সুস্বাদু। এছাড়া চিজকেক ছোট-বড় সবাই পছন্দ করে। এটি তৈরি করা অনেক সহজ, বাড়িতেই বানাতে পারবেন অল্প কিছু উপকরণ দিয়েই।

আসুন জেনে নেওয়া যাক চিজকেক কীভাবে বানাবেন-

  • উপকরণ

১. ডাইজেস্টিভ বিস্কুট গুঁড়া দেড় কাপ
২. ক্রিম চিজ ২ কাপ
৩. ডিমের কুসুম ২টি
৪. মিহি দানার চিনি আধা কাপ
৫. হুইপ ক্রিম এক কাপ
৬. জেলাটিন আধা চা চামচ
৭. ভ্যানিলা এসেন্স আধা চা চমচ
৮. মাখন আধা কাপ

  • প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমেই বিস্কুটের মিহি গুঁড়ার সঙ্গে মাখন দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন। মিশ্রণটি সমানভাবে ছড়িয়ে ফ্রিজে আধা ঘণ্টা রেখে দিন। অন্যদিকে সসপ্যানে পানি দিয়ে জেলাটিন গলিয়ে নিন।

এবার একটি বড় বাটিতে চিনি, ডিমের কুসুম বিট করে তাতে হুইপ ক্রিম, চিজ, জেলাটিন, ভ্যানিলা এসেন্স মিলিয়ে আবার ভালোভাবে বিট করে নিন। মিশ্রণটি তৈরি হয়ে গেলে এরপর ফ্রিজ থেকে বিস্কুটের গুঁড়ার মিশ্রণটি বের করে তার ওপর কেকের মিশ্রণটুকু ঢেলে ৪-৫ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন। জমে গেলে ফ্রিজ থেকে বের করে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

