অতিথি আপ্যায়নে চমক দিন ভাপা ডিমের কোরমা দিয়ে

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
অতিথি আপ্যায়নে চমক দিন ভাপা ডিমের কোরমা দিয়ে
বাড়িতে বড় বা ছোট যেকোনো দাওয়াতে খাওয়ানোর সময় আমরা প্রায়ই ভাবি, কোন কোন পদ রান্না করা যায়। সাধারণত মাছ-মাংস ছাড়া অনেকেই সেদ্ধ ডিমের কোরমা বানান। তবে যদি একটু ভিন্নতা চান তাহলে ভাপা ডিমের কোরমা বানাতে পারেন।
এতে ডিমকে সেদ্ধ না করে পুডিংয়ের মতো ভাপে দিয়ে কোরমা তৈরি করা হয়। খেতে সুস্বাদু এই ভাপা ডিমের কোরমা আপনার অতিথিরাও খুব পছন্দ করবে।

আসুন জেনে নেওয়া যাক ভাপা ডিমের কোরমা রান্না যেভাবে করবেন -

  • উপকরণ

১. ডিম ৪ টি
২. পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ
৩. পেঁয়াজবাটা ৩ টেবিল চামচ
৪. পেঁয়াজ বেরেস্তা ২ টেবিল চামচ
৫. আদাবাটা আধা চা চামচ
৬. রসুনবাটা আধা চা চামচ
৭. ধনিয়া গুঁড়া আধা চা চামচ
৮. কাজুবাদাম ৮ টি
৯. কিশমিশ ৬ টি
১০. আস্ত কাঁচা মরিচ ৪ টি
১১. তেজপাতা ও গরমমসলা প্রতিটি ২টি করে
১২. গরমমসলার গুঁড়া আধা চা চামচ
১৩. তরল দুধ ১ কাপ
১৪. চিনি ১ চা চামচ
১৫. ঘি ৩ টেবিল চামচ
১৬. লবণ স্বাদমতো

অতিথি আপ্যায়নে চমক দিন ভাপা ডিমের কোরমা দিয়ে

  • প্রস্তুত প্রণালি

ভাপা ডিমের কোরমা বানানোর জন্য প্রথমে একটি পাত্রে ডিম ভেঙে লবণ দিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিন। একটি বাটিতে হালকা তেল মাখিয়ে ফেটানো ডিমের মিশ্রণ ঢেলে ঢেকে চুলায় গরম পানির পাত্রের ওপর বসিয়ে ১৫ থেকে ১৬ মিনিট পুডিংয়ের মতো ভাপে রান্না করুন। ডিম ভাপা হয়ে গেলে ঠান্ডা করে ছুরির সাহায্যে বের করে পছন্দমতো আকারে কেটে নিন।

অন্যদিকে ব্লেন্ডারে দুধ, কাজুবাদাম ও কিশমিশ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। এবার একটি প্যানে ঘি গরম করে তাতে তেজপাতা ও হালকা গরমমসলার ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে নিন। তারপর আদা-রসুন বাটা, ধনিয়া গুঁড়া ও লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো হলে দুধ-বাদামের মিশ্রণ যোগ করুন। ঝোল ফুটে উঠলে ভাপানো ডিমের টুকরোগুলো দিয়ে নরম করে রান্না করুন। তেল উঠে গেলে অল্প পানি দিয়ে কাঁচা মরিচ, গরমমসলার গুঁড়া ও কিশমিশ-চিনি দিয়ে দিন। ঝোল ঘন হলে নামিয়ে বেরেস্তা ছড়িয়ে পোলাও বা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

