বাড়িতেই বানান রেস্টুরেন্ট-স্টাইলের চিকেন সাসলিক

বাড়িতেই বানান রেস্টুরেন্ট-স্টাইলের চিকেন সাসলিক
বিকেলে অনেকেই মুখরোচক কিছু খেতে পছন্দ করেন। হাতে যদি একটু সময় থাকে, তাহলে আগুনের হালকা আঁচে গ্রিল করা মুরগি ও সবজির স্বাদে তৈরি চিকেন সাসলিক হতে পারে দারুণ একটি পদ। রেস্টুরেন্টে খাওয়া এই জনপ্রিয় ডিশটি ঘরেই সহজ উপায়ে তৈরি করা যায়। সঠিকভাবে ম্যারিনেট করলে স্বাদ হবে একদম দোকানের মতো। যা পরিবেশন করলে মুহূর্তেই সবার মন জয় করে নেবে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক চিকেন সাসলিক কীভাবে তৈরি করবেন-
উপকরণ
১. মুরগির মাংস হাড়ছাড়া ১ কাপ (কিউব করে কাটা)
২. আদাবাটা ১ চা চামচ
৩. রসুনবাটা আধা চা চামচ
৪. জিরাবাটা আধা চা চামচ
৫. মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ
৬. কাবাব মসলা ১ চা চামচ
৭. সয়া সস ১ টেবিল চামচ
৮. টমেটো সস ১ টেবিল চামচ
৯. লেবুর রস ১ টেবিল চামচ
১০. সাদা গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ
১১. টকদই ১ টেবিল চামচ
১২. সবুজ ক্যাপসিকাম কিউব করে কাটা ১টি
১৩. লাল ক্যাপসিকাম কিউব করে কাটা ১টি
১৪. পেঁয়াজ কিউব করে কাটা ১ টি
১৫. সরিষার তেল ২ টেবিল চামচ
১৬. লবণ স্বাদমতো
প্রস্তুত প্রণালি
মুরগির মাংসের টুকরোগুলো একটি বড় পাত্রে নিন। এবার এতে টকদই, সয়াসস, সরিষার তেল, লবণসহ সব মসলা একসঙ্গে দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিন। মাংসগুলো যাতে মসলার স্বাদ ভালোভাবে শোষণ করতে পারে, সেজন্য ১ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন।
এরপর ম্যারিনেট করা মুরগির সঙ্গে পেঁয়াজ ও ক্যাপসিকামের টুকরো মিশিয়ে আবারো মাখিয়ে নিন। এবার সাসলিকের কাঠি নিন এবং একে একে মুরগি, পেঁয়াজ ও ক্যাপসিকাম গেঁথে স্টিক তৈরি করুন।
একটি প্যানে তেল গরম করে সাসলিক স্টিকগুলো দিন। হালকা আঁচে দুই দিক উল্টেপাল্টে ১০-১৫ মিনিট ভেজে নিন। হয়ে গেলে নামিয়ে সস বা চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন সুস্বাদু চিকেন সাসলিক কাবাব।
