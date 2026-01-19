  2. লাইফস্টাইল

শিশুর টিফিনে দিতে পারেন এগ স্যান্ডউইচ

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৫ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
এগ স্যান্ডউইচ, প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

সকালের তাড়াহুড়ায় শিশুর টিফিনে কী দেবেন? এই প্রশ্নটা প্রায় প্রতিদিনই অভিভাবকদের ভাবনায় ঘুরপাক খায়। আবার শুধু পেট ভরালেই তো চলবে না, চাই পুষ্টিও। সে ভাবনা থেকেই টিফিনের তালিকায় রাখতে পারেন সহজ কিন্তু পুষ্টিগুণে ভরপুর এগ স্যান্ডউইচ। ডিমের প্রোটিন আর পাউরুটির শক্তির মিশেলে এই খাবার যেমন শিশুর ক্ষুধা মেটাবে, তেমনি সারাদিনের পড়াশোনা ও খেলাধুলার জন্য জোগাবে প্রয়োজনীয় শক্তি। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • পাউরুটি ৪ পিস
  • ডিম ২টি
  • টমেটো ১টি
  • পেঁয়াজ কুচি একটি
  • কাঁচা মরিচ কুচি ২টি (পছন্দ অনুযায়ী না দিলেও চলবে)
  • গোল মরিচ গুঁড়া সামান্য
  • লবণ স্বাদমতো
  • মেয়োনেজ ২ টেবিল চামচ
  • টমেটো সস ২ টেবিল চামচ
  • সয়াবিন তেল ২ টেবিল চামচ

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই একটি প্যান বা কড়াইয়ে পেঁয়াজ কুচি ও মরিচ কুচি দিয়ে অল্প আঁচে হালকা ভাজুন। বাদামি রং হয়ে এলে তাতে টমেটো কুচি দিয়ে নাড়তে হবে যতক্ষণ না নরম হয়। টমেটো নরম হয়ে গেলে ডিম ভেঙে মিশিয়ে দিন। টমেটো ও ডিম ভাজা হয়ে গেল নামিয়ে নিন। এবার পাউরুটির উপর মেয়োনিজ মাখিয়ে তার উপর সস দিয়ে ডিমের ঝুরিটা দিয়ে দিন। তার উপর দিয়ে আরেক পিস পাউরুটি দিয়ে দিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো সুস্বাদু ও পুষ্টিকর এগ স্যান্ডউইচ।

কুমড়ো ফুলের ভর্তার রেসিপি

ওজন কমাতে খেতে পারেন ফিউশন ভাপা পিঠা

শীতে সর্দি-কাশি মোকাবিলায় খান কালোজিরার ভর্তা

শাক-মাংসের দুর্দান্ত মেলবন্ধন লালশাকের মুরগি

ছুটির দিনে পাতে থাক বাসন্তি পোলাও

