  2. লাইফস্টাইল

ঘরেই বানিয়ে নিন বারবিকিউ সস

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৭ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ঘরেই বানিয়ে নিন বারবিকিউ সস
বারবিকিউ সস, প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

ধোঁয়াটে স্বাদ আর মিষ্টি-ঝাল ঝাঁঝ বারবিকিউ সস ছাড়া যেন গ্রিল করা খাবার অসম্পূর্ণ। দোকানের সসে স্বাদ মিললেও থাকে প্রিজারভেটিভ আর অতিরিক্ত চিনি। তাই চাইলে এবার ঘরেই বানিয়ে নিতে পারেন স্বাস্থ্যকর ও স্বাদে ভরপুর বারবিকিউ সস। অল্প কিছু সহজ উপকরণ আর কয়েক মিনিট সময়েই তৈরি হবে এমন সস, যা মাংস, সবজি কিংবা স্ন্যাকস সবকিছুর স্বাদ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • টমেটো সস ২ কাপ
  • ব্রাউন সুগার ১/৪ কাপ
  • মধু ২ টেবিল চামচ
  • অয়েস্টার সস ১ টেবিল চামচ
  • পাতিলেবুর রস ১ টেবিল চামচ
  • প্যাপরিকা পাউডার ১ চা চামচ
  • লবণ স্বাদমতো
  • চিলি সস ১ টেবিল চামচ
  • গোলমরিচ ১ চা চামচ
  • দেড়-দুই টেবিল চামচ মাখন

আরও পড়ুন: 

যেভাবে তৈরি করবেন

মাখন ছাড়া সব উপকরণ একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। সব শেষে সসের মিশ্রণে মাখন মিশিয়ে নিলেই ঘনত্ব এসে যাবে একেবারে বাজারের সসের মতো। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার বারবিকিউ সস।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

শীত থাকতেই উপভোগ করুন সবজির ললি

শীত থাকতেই উপভোগ করুন সবজির ললি

গরুর গালুটি কাবাবের সহজ রেসিপি

গরুর গালুটি কাবাবের সহজ রেসিপি

শিশুর টিফিনে দিতে পারেন এগ স্যান্ডউইচ

শিশুর টিফিনে দিতে পারেন এগ স্যান্ডউইচ

শীতে সর্দি-কাশি মোকাবিলায় খান কালোজিরার ভর্তা

শীতে সর্দি-কাশি মোকাবিলায় খান কালোজিরার ভর্তা

ওজন কমাতে খেতে পারেন ফিউশন ভাপা পিঠা

ওজন কমাতে খেতে পারেন ফিউশন ভাপা পিঠা

কুমড়ো ফুলের ভর্তার রেসিপি

কুমড়ো ফুলের ভর্তার রেসিপি