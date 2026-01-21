ঘরেই বানিয়ে নিন বারবিকিউ সস

ঘরেই বানিয়ে নিন বারবিকিউ সস
ধোঁয়াটে স্বাদ আর মিষ্টি-ঝাল ঝাঁঝ বারবিকিউ সস ছাড়া যেন গ্রিল করা খাবার অসম্পূর্ণ। দোকানের সসে স্বাদ মিললেও থাকে প্রিজারভেটিভ আর অতিরিক্ত চিনি। তাই চাইলে এবার ঘরেই বানিয়ে নিতে পারেন স্বাস্থ্যকর ও স্বাদে ভরপুর বারবিকিউ সস। অল্প কিছু সহজ উপকরণ আর কয়েক মিনিট সময়েই তৈরি হবে এমন সস, যা মাংস, সবজি কিংবা স্ন্যাকস সবকিছুর স্বাদ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবে। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- টমেটো সস ২ কাপ
- ব্রাউন সুগার ১/৪ কাপ
- মধু ২ টেবিল চামচ
- অয়েস্টার সস ১ টেবিল চামচ
- পাতিলেবুর রস ১ টেবিল চামচ
- প্যাপরিকা পাউডার ১ চা চামচ
- লবণ স্বাদমতো
- চিলি সস ১ টেবিল চামচ
- গোলমরিচ ১ চা চামচ
- দেড়-দুই টেবিল চামচ মাখন
যেভাবে তৈরি করবেন
মাখন ছাড়া সব উপকরণ একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। সব শেষে সসের মিশ্রণে মাখন মিশিয়ে নিলেই ঘনত্ব এসে যাবে একেবারে বাজারের সসের মতো। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার বারবিকিউ সস।
