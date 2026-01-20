শীত থাকতেই উপভোগ করুন সবজির ললি
শীত এলেই বাজার ভরে ওঠে নানা রঙের টাটকা সবজিতে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, শিম, মটর সবজির এই প্রাচুর্য যেন চোখ ও মন দুটোকেই তৃপ্ত করে। কিন্তু প্রতিদিন একই রকম তরকারি খেতে খেতে অনেক সময় একঘেয়েমি এসে যায়, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। এমন সময় সবজিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করাই হতে পারে সবচেয়ে ভালো সমাধান।
শীতই থাকতেই পরিচিত সবজিকে নতুন রূপে উপভোগ করুন। ঘরেই বানিয়ে নিন মজাদার, ঝরঝরে আর মুখরোচক সবজির ললি। স্বাদ ও পুষ্টির দারুণ সমন্বয়ে এই ললি একদিকে যেমন মন ভরাবে, তেমনি শীতের সবজিও খাওয়া হবে আনন্দের সঙ্গে। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- সেদ্ধ করা আলু ১ কাপ
- পছন্দমতো রঙের ক্যাপসিকামকুচি আধা কাপ
- গাজর কুচি আধা কাপ
- বরবটি কুচি ৩ টেবিল চামচ
- পুদিনাপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ
- পানি ২ টেবিল চামচ
- ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ
- পছন্দমতো সবজি ১ কাপ
- লবণ স্বাদমতো
- কাঁচা মরিচকুচি ১ টেবিল চামচ বা পছন্দমতো
- চিলি ফ্লেক্স আধা চা-চামচ বা পছন্দমতো
- কারি পাউডার ২ চা-চামচ
- পনিরকুচি আধা কাপ
- ডিম ১টি
- ময়দা ২ টেবিল চামচ
- ব্রেডক্রাম্ব ১ কাপ বা পরিমাণমতো
- তেল ভাজার জন্য
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই একটি পাত্রে ব্রেডক্রাম্ব, ময়দা, ডিম, তেল ছাড়া অন্য সব উপকরণ নিয়ে একসাথে ভালোভাবে মেখে নিন। এবার পছন্দমতো ললিপপের আকার দিন। অন্যদিকে ডিমের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ পানি ও ময়দা দিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিন। এরপর ললিপপ ডিমে ডুবিয়ে ব্রেডক্রাম্বে গড়িয়ে স্টিকে লাগান। সব বানানো হয়ে গেলে তা ঘণ্টাখানেকের জন্য ফ্রিজে রেখে দিন।
সবশেষে ফ্রিজে রাখা ললিগুলো নামিয়ে অল্প আঁচে ডুবো তেলে ভেজে নিন। ভাজা হলে কিচেন টাওয়েল বা টিস্যুর ওপর রাখুন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলে মাজাদার ও মচমচে সবজির ললি। এবার পরিবেশন করুন পছন্দমতো সস দিয়ে।
জেএস/