এক সপ্তাহ পিছিয়ে বিপিএল শুরু ২৬ ডিসেম্বর, ফাইনাল ২৩ জানুয়ারি

এক সপ্তাহ পিছিয়ে বিপিএল শুরু ২৬ ডিসেম্বর, ফাইনাল ২৩ জানুয়ারি
ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে সব কিছু। অনেক পানি ঘোলা হওয়ার পর অবশেষে ৬ দল চূড়ান্ত হয়েছে। অবশেষে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) প্রথমবারের মত দল পেয়েছে নোয়াখালী, নাম ‘নোয়াখালী এক্সপ্রেস’ ।
৬ প্রতিযোগী দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি ও নামকরণ চূড়ান্ত হলেও টুর্নামেন্ট শুরুর দিন-তারিখ নিয়ে ঠিকই অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। আগে ঠিক করা ১৯ ডিসেম্বরেই শুরু, নাকি সপ্তাহ খানেক পিছিয়ে? তাতে লাভ-ক্ষতি কী?
মোস্তাফিজসহ বিদেশি আসরে খেলতে যাওয়া অন্য ক্রিকেটাররা খেলতে পারবেন বিপিএল পিছিয়ে গেলে। সাথে একটু ভালো মানের ক্রিকেটার পাওয়া যাবে। এসব চিন্তায় শেষ পর্যন্ত এক সপ্তাহ পিছিয়ে যাচ্ছে বিপিএল। এই মুহূর্তে খবর-আগামী ১৯ ডিসেম্বর নয়, ২৬ ডিসেম্বর শুরু বিপিএল। ফাইনালের সম্ভাব্য দিন ধরা হয়েছে ২৩ জানুয়ারি।
এদিকে টুর্নামেন্ট শুরুর ভেন্যু নিয়েও ছিল নানা জটিলতা। ভেতরে ভেতরে রাজশাহীতে খেলা অনুষ্ঠানের চিন্তাভাবনাও চলছিল। বোর্ডের কোনো কোনো বড় কর্তা রাজশাহীতে খেলা আয়োজনে ছিলেন উৎসাহী। কিন্তু কিছু আনুষঙ্গিক কারণে রাজশাহীতে শেষ পর্যন্ত খেলা আয়োজন করা সম্ভব না। তা নিশ্চিতের পর প্রথম ভেন্যু হিসেবে চিন্তা করা হয় চট্টগ্রামকে।
কিন্তু চট্টগ্রামের মাঠে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহে সমস্যা, সেই সাথে সমুদ্র কাছে থাকায় লবণাক্ত পানিতে ঘাসের রং ধূসর হয়ে যাওয়াও একটা বড় প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম। অবশেষে সে সমস্যা দূর করার কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন গভীর নলকূপ বসানো হচ্ছে বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে।
পাশাপাশি লবণাক্ত পানি বন্ধের মেশিন বসানোও হচ্ছে খুব শিগগিরই। এসব করতে সময় প্রয়োজন। তাই প্রথমে চট্টগ্রামে খেলা চালানো সম্ভব নয়। সে কারণেই প্রথম পর্বটা সিলেটে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। ২৫ ডিসেম্বর সিলেটে বিপিএল শুরুর দিন দুয়েক আগে ঢাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করার কথা। কেন সিলেটে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নয়? আয়োজকদের দেওয়া তথ্য, একই মাঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করলে একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে ও পরে মিলে অন্তত ৪ দিন লাগে মাঠকে খেলা উপযোগী করে তুলতে। তাই সিলেটে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নয়।
২৩ অথবা ২৪ ডিসেম্বর ঢাকায় উদ্বোধনী পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২৬ ডিসেম্বর সিলেটে আসর শুরু। তারপর সিলেট পর্ব শেষে বিপিএল চলে যাবে চট্টগ্রামে। সেখান থেকে বিপিএল একবারে চলে আসবে রাজধানীতে। এবং ঢাকাতেই বাকি সব পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।
আজ শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন বিকেল থেকে সন্ধ্যায় বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের জুম মিটিং শেষে ওপরের এ তথ্যগুলো জাগো নিউজকে দিয়েছেন বিসিবি পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতিখার রহমান মিঠু।
তিনি জানান, ‘প্রতিযোগী দলগুলোর পক্ষ থেকে একটা অনুরোধ ছিল-যতটা সম্ভব ভ্রমণ এড়ানো। আমরা তাই তিনটি ভেন্যুতেই খেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগের মত ঢাকায় ২ বার খেলা আয়োজনের চিন্তা বাদ দিয়ে দিয়েছি। তাতে করে দলগুলোর ভ্রমণ কমবে। প্রতিবারের মত সিলেট ও চট্টগ্রামের মাঝখানে ঢাকা এসে আবার গিয়ে আবার ঢাকায় ফিরতে হবে না।’
এআরবি/এমএমআর