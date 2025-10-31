ছবিতে সপ্তাহের শেষ দিনের ক্লান্ত রাজধানী১২:৪২ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
অফিস ছুটির সময় ঘনিয়ে আসছে। সবার মুখে একটাই লক্ষ্য-যত দ্রুত সম্ভব বাসায় ফেরা। কিন্তু ঢাকার রাস্তায় নামলেই সেই ইচ্ছা যেন হারিয়ে যায় গাড়ির হর্ণ, ধোঁয়া আর ক্লান্ত অপেক্ষার সাগরে। গুলশান থেকে রামপুরা পুরো এলাকা যেন এক....
চ্যাটজিপিটির সীমা জানুন, বিপদ এড়ান এখনই১০:৫২ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
চ্যাটজিপিটি আজকাল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহচর। দ্রুত উত্তর, কপিরাইটিং, আইডিয়া বা জটিল বক্তব্য সহজ করে দিতে এটি অনবদ্য। তবু প্রতিটি শক্ত টুলের মতো এটিরও সীমা আছে। কখনো কখনো এটি আত্মবিশ্বাসের....
দীপিকার ৮ ঘণ্টা তত্ত্ব কর্মজীবনের অদৃশ্য চাপ, ভারসাম্যই আসল সৌন্দর্য০৯:০৭ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
দীপিকা পাডুকোন কেবল পর্দার চরিত্রেই নয়, বাস্তব জীবনেও বারবার দেখিয়েছেন-সাফল্য মানে শুধু কাজ নয়, নিজের প্রতি যত্নও। সম্প্রতি তার এক বক্তব্যে বলিউডে তৈরি হয়েছে আলোচনা-সমালোচনার ঝড়.....
গোলাপি গাউনে মোহময়ী নুসরাত ফারিয়া০৬:৫৫ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
গ্ল্যামার আইকন নুসরাত ফারিয়া যেন সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নতুন করে লিখে চলেছেন। তার মুখের হাসিতে আছে এক মায়াবী আকর্ষণ, ভঙ্গিমায় আত্মবিশ্বাস আর ফিগারে এমন এক পরিশীলিত ছাপ যা প্রতিবারই....
আমলকি এক ফলেই শরীর-মন-সৌন্দর্যের যত্ন০৫:০৩ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
সেই রত্নের নাম আমলকি। ছোট্ট এই টক-মিষ্টি ফলে লুকিয়ে আছে এমন পুষ্টিগুণ, যা একইসঙ্গে রাখে শরীর সুস্থ, মন প্রশান্ত আর ত্বক-চুলে এনে দেয় প্রাকৃতিক দীপ্তি। একদিকে এটি রোগ প্রতিরোধের প্রাকৃতিক ঢাল...
আইনের ফাঁদে ব্যাটারিচালিত রিকশা, বিপাকে চালকরা০৩:৩৫ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
শহরের মূল সড়কে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার দৌরাত্ম্য। যাত্রীদের সুবিধা ও সাশ্রয়ের আশায় চালকরা নিয়ম ভাঙছেন আর সেই সুযোগেই বেড়ে চলেছে বিশৃঙ্খলা ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি....
সোনার দামে চমক, তবু থেমে নেই বিয়ের সাজের জৌলুস০১:০৮ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
সোনা না থাকলেও বিয়ে হতে পারে ঝলমলে, রুচিশীল আর একদম নিজের মতো করে। একটু সৃজনশীলতা আর রুচির ছোঁয়ায় বিয়ের সাজ হয়ে উঠতে পারে অনন্য। চলুন জেনে নেওয়া যাক সোনা ছাড়া বিয়েকেও কীভাবে দেওয়া যায় বিশেষ ছোঁয়া....
টিএসসি আর শাহবাগের অজানা শ্রমগাথা১১:০০ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
ভালোবাসা প্রকাশের ভাষা অনেক রকম। কেউ চিঠি লেখে, কেউ বলে ফেলে সব আবার কেউ নিঃশব্দে বাড়িয়ে দেয় একগুচ্ছ ফুল। সেই ফুলের পাপড়িতেই লুকিয়ে থাকে হাজারো অনুভব, হাজারো ভালোবাসার গল্প। কিন্তু যে ফুল হাতে তুলে দিয়ে আমরা বলি....
মৌনীর বদমাশে ঝালমুড়ির জাদু, দাম মাত্র ৫৫০ টাকা০৩:৫২ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
এই সুন্দরীর ‘বদমাশ’ নামের রেস্তোরাঁর বিশেষ আকর্ষণ ঝালমুড়ি, যা মাত্র ৫৫০ টাকায় পাওয়া যায়। তবে এখানকার আনন্দ শুধু ঝালমুড়িতেই সীমাবদ্ধ নয়, পুরো মেনুই চমকে দেয়.....
শুভ জন্মদিন ফটোফ্রেমে বাঁধনের নিঃশব্দ আবেদন০১:২০ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
হেমন্তের নরম আলো আর ধোঁয়ার মৃদু খেলায় ধরা দিয়েছেন আজমেরী হক বাঁধন, জন্মদিনে এক নতুন রূপে। ফটো ফ্রেমের প্রতিটি মুহূর্তে ফুটে উঠেছে তার নিঃশব্দ আবেদন-যে আবেদন দেখাতে কখনো তিনি ক্যামেরার সামনে শব্দের অবলম্বন করেন.....
জন্মদিনে ছেলের টানে আবেগাপ্লুত মাহি১২:১৬ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
মাহিয়া মাহির দিনটা কেটেছে কান্নায় ভেজা চোখে। দূর দেশে থেকেও তার মন পড়ে ছিল একটিমাত্র জায়গায়-ছোট্ট ছেলে ফারিশের কাছে। নিউইয়র্কের আকাশে নিজের জন্মদিনের তারাগুলো দেখেও মাহির মনে হচ্ছিল, সব আলো যেন ছেলের ‘মা মা’ ডাকে মিলিয়ে যাচ্ছে.....
যে গাউনের প্রতিটি নকশা বলছে পৃথিবী বাঁচানোর কথা১১:০৫ এএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
বলিউডের ফ্যাশন দুনিয়ায় সোনম কাপুর শুধু একজন অভিনেত্রী নন, তিনি এক চলমান অনুপ্রেরণা। তার পোশাক যেন প্রতিবারই বলে, ফ্যাশন শুধু আভিজাত্যের নয়-এটি হতে পারে এক শক্তিশালী ভাষা, যা বলে যায় সংস্কৃতি, সচেতনতা আর পৃথিবী রক্ষার.....
ফারসি সালোয়ারে স্বস্তিকা, স্মৃতির রঙে মাতলেন অভিনেত্রী০১:৪৫ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন একগুচ্ছ ছবি-হলুদের মোলায়েম আলোয় স্নিগ্ধ, শান্ত স্বস্তিকা মুখার্জি। পরনে ঢিলেঢালা ফারসি সালোয়ার, মুখে নরম হাসি। এই রঙটিই ছিল তার প্রয়াত মা গোপা মুখোপাধ্যায়ের সবচেয়ে প্রিয়। তাই মায়ের.....
খেলার বাইরেও এক দল, স্টার্ক-হিলির অদ্ভুত সুন্দর ভালোবাসা১২:২৯ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
মিচেল স্টার্ক ও অ্যালিসা হিলির সম্পর্ক সেই বিরল উদাহরণগুলোর একটি। তারা কেবল মাঠে প্রতিপক্ষকে হারাননি, জীবনেও গড়ে তুলেছেন এক অসাধারণ জুটি-যাদের বলা হয় ‘ক্রিকেটের পাওয়ার কাপল’....
কাঁসা-পিতলের ঝলক আজও টিকে আছে পুরান ঢাকার অলিগলিতে১১:১২ এএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
নতুন বউয়ের গায়ে হলুদের সানাই বাজলে, ঘরের প্রবীণ নারীরা যত্ন করে আলমারি খুলে বের করতেন সেই সোনালি ঝিলিকমাখা তৈজসপত্রগুলো। তখন সেগুলো শুধু ব্যবহার্য জিনিস নয়, ছিল আবেগের, ঐতিহ্যের আর ভালোবাসার প্রতীক....
করাতের শব্দে হারিয়ে যায় জীবনের নিরাপত্তা০১:২৬ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
গরমে ঘেমে ভেজা শরীর, ধুলাবালিতে ভরা মুখ আর চোখে ঝাঁঝালো করাতের গুঁড়ো-এই দৃশ্যটাই প্রতিদিন দেখা যায় কুড়িলের এক ছোট্ট কাঠের স’মিলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরন্তর শব্দ তোলে করাতের ব্লেড। সেই শব্দের নিচে ঢাকা পড়ে যায় মানুষের নিঃশব্দ কষ্ট, ভয় আর জীবনযুদ্ধের গল্প.....
করপোরেট অফিস থেকে রুপালি পর্দার আলোয় পরিণীতি১০:২৫ এএম, ২২ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
পরিণীতি চোপড়া-যিনি একসময় করপোরেট দুনিয়ার পেশাদার ছিলেন, কিন্তু ভাগ্য একদিন তাকে টেনে নেয় একেবারে অন্য মঞ্চে-রুপালি পর্দার আলোয়। ব্যর্থতা, অনিশ্চয়তা আর ভাঙা স্বপ্ন পেরিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, জীবনের আসল শক্তি লুকিয়ে থাকে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখায়। তার গল্প শুধু সফল এক....
চুলের জৌলুস ফিরিয়ে আনুন ৫ পুষ্টির জাদুতে০৭:১৮ এএম, ২২ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
বয়সের তুলনায় চুলে সাদা রঙের আভা দেখা দিলে অনেকেই অবাক হয়ে যান। আয়নায় হঠাৎ কয়েকটি পাকা চুল যেন বয়সের আগাম বার্তা! অথচ এই পরিবর্তনের পেছনে থাকতে পারে কিছু সাধারণ কারণ। যেমন-অনিয়মিত ঘুম, মানসিক চাপ বা শরীরে পুষ্টির ঘাটতি.....
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ মিরপুরের মাটিতে স্পিনারদের আধিপত্য০৩:১২ পিএম, ২১ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
বাংলাদেশের চারজন স্পিনার মেহেদী হাসান মিরাজ, রিশাদ হোসেন, তানভির ইসলাম ও নাসুম আহমেদ-মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হলো এক শক্তিশালী ঘূর্ণিজাল, যা প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার ক্ষমতা রাখে....
আত্মবিশ্বাস যখন ফ্যাশন হয়ে ওঠে০১:২৪ পিএম, ২১ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
ফ্যাশন মানে শুধু পোশাক নয়, বরং এক ধরণের মনোভাব-যেখানে আত্মবিশ্বাসই হয়ে ওঠে সবচেয়ে আকর্ষণীয় অলংকার। শর্বরী যেন সেটিই প্রমাণ করলেন তার সাম্প্রতিক বডিকন লুকে। সুচারু কাট, নিখুঁত ফিট আর অনাবিল আত্মবিশ্বাস সব মিলিয়ে তিনি যেন বলছেন, স্টাইল মানে নিজের ওপর বিশ্বাস....
কিম কার্দাশিয়ান, যিনি বিতর্ককেও পুঁজিতে পরিণত করেছেন১১:১৯ এএম, ২১ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
কিম কার্দাশিয়ান, যিনি গ্ল্যামার, বিতর্ক আর সাফল্যের মিশেলে এক আধুনিক ধাঁধা। কেউ তাকে রিয়েলিটি শো’র তারকা বলেন, কেউ আবার বলেন বুদ্ধিদীপ্ত ব্র্যান্ড নির্মাতা। কিম কার্দাশিয়ান এমন একটি নাম-যা আজ শুধু জনপ্রিয়তার নয়, প্রভাবেরও প্রতীক....
ড্রেপড গ্ল্যামের খোলসে মিমি চক্রবর্তী১০:১০ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী এবার ফ্যাশন দুনিয়ায় নিজের জায়গা আরও মজবুত করেছেন বেনারসি বার্বি লুকে। ঐতিহ্যবাহী বেনারসি কাপড়ের গাউনে তার উপস্থিতি একেবারেই চোখ ধাঁধানো। ছবি: মিমির ইনস্টাগ্রাম থেকে
চলছে খেজুর গাছ প্রস্তুতের কাজ০৮:৪৫ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
দরজায় কড়া নাড়ছে শীত। হেমন্তের শুরু থেকেই গ্রামীণ প্রকৃতিতে শীতের আগমনী বার্তা বইছে। ঝিনাইদহের প্রকৃতিতেও সাড়া ফেলেছে হেমন্ত। আসন্ন শীতে খেজুরের রস ও গুড় তৈরির প্রস্তুতি শুরু করেছেন গাছিরা। জেলার গ্রামে গ্রামে চলছে খেজুর গাছের পরিচর্যা। খেজুর গাছ প্রস্তুতের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা। গাছিরা জানান, গাছের সংখ্যা কমে গেলেও তাদের রস সংগ্রহের চেষ্টা থেমে নেই। ছবি: শাহজাহান নবীন
খুলনার মাঠ থেকে বিশ্ব ক্রিকেটে মিরাজ০৭:৫৫ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
বাংলাদেশ ক্রিকেটের ইতিহাসে যারা ধৈর্য, দৃঢ়তা আর মেধার অনন্য মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, তাদের তালিকায় শীর্ষে থাকবে মেহেদী হাসান মিরাজের নাম। ব্যাট হাতে শান্ত, বল হাতে আগ্রাসী-এমন বৈপরীত্যের ভেতর দিয়েই তিনি নিজেকে করে তুলেছেন বাংলাদেশের এক অমূল্য সম্পদ। ছবি: মিরাজের ফেসবুক থেকে
২০ হেক্টর জমিতে উৎপাদন হচ্ছে সবজির চারা০৭:১৩ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার সমেষপুর গ্রাম। গোমতী নদীর অববাহিকায় বেলে-দোআঁশ মাটির উর্বর বীজতলা হওয়ায় সারাদেশের সবজি চাষিদের কাছে সমেষপুরের চারা পছন্দের তালিকায় শীর্ষে। তাই এক নামেই পরিচিত গ্রামটি। এখানে ফসলি মাঠে যতদূর চোখ যায়, শুধু সবজির চারা আর চারা। প্রতিটি জমিতে সারি সারি বেডে বাতাসে দোল খাচ্ছে নানা ধরনের সবজির চারা। ছবি: জাহিদ পাটোয়ারী
আজকের আলোচিত ছবি: ২৯ অক্টোবর ২০২৫০৫:৪৮ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতি মুহূর্তে ঘটছে কত রকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের আলোচিত ছবি।
ছবিতে নির্বাচন প্রস্তুতি বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক০২:৫৮ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর বেইলি রোডে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: সিএ প্রেস উইং
ধর্মের দেয়াল ভেঙে ভালোবাসার জয়, শাহরুখ-গৌরী দীর্ঘ যাত্রা১২:৫৬ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
বলিউডের কিং খান শাহরুখ খান আর তার জীবনের রানি গৌরী খানের ভালোবাসার গল্প শুধু রূপালি পর্দার নয়, বাস্তব জীবনেও এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ধর্ম, সমাজ আর চারপাশের চাপ, সব বাধা পেরিয়েই তারা গড়েছেন এক অটুট সংসার। ১৯৯১ সালের ২৫ অক্টোবর শুরু হয়েছিল তাদের যাত্রা, আর তিন দশক পেরিয়েও সেই সম্পর্ক আজও সমান উজ্জ্বল। প্রেম থেকে বিয়ে, বিয়ে থেকে পরিবার, শাহরুখ-গৌরীর দীর্ঘ পথচলা আজ লাখো ভক্তের কাছে অনুপ্রেরণা। ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া থেকে
কয়লাখনি থেকে ক্রিকেটের মাঠে এক অদম্য যোদ্ধার গল্প১১:৪২ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
ভারতীয় ক্রিকেটের এক অনন্য গতি তারকা উমেশ যাদবের জন্মদিন আজ। তিন ফরম্যাটেই ভারতের হয়ে বল হাতে লড়াই করা এই পেসার শুধু উইকেট শিকার করেই আলোচনায় আসেননি, তার জীবনসংগ্রামও ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে প্রেরণার গল্প হয়ে আছে। কয়লাখনির শ্রমিকের ছেলে থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জ্বলে ওঠা উমেশ যাদবের এই পথচলা নিঃসন্দেহে এক অনন্য অধ্যায়। ছবি: ফেসবুক থেকে
আজকের আলোচিত ছবি: ২৮ অক্টোবর ২০২৫০৫:১৬ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতি মুহূর্তে ঘটছে কত রকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের আলোচিত ছবি।
মডেলিং থেকে অভিনয়, শখের সাফল্যের গল্প০২:৩১ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
বাংলাদেশের টেলিভিশন ও বিজ্ঞাপন জগতের এক উজ্জ্বল নাম আনিকা কবির শখ। একাধারে মডেল, অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী-শখ যেন এক পরিপূর্ণ শিল্পীসত্তার প্রতিচ্ছবি। ২৫ অক্টোবর ছিল তার জন্মদিন। শুধু অভিনয় নয়, তার কাজের ধরন, উপস্থিতি আর অনন্য স্টাইল তাকে আলাদা করে দিয়েছে অন্যদের ভিড়ে। ছবি: অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ধৈর্য আর দক্ষতার প্রতীক ঋদ্ধিমান১১:৩৭ এএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
ক্রিকেটের মাঠে কখনো ঝড়, কখনো শান্তির ছায়া। এই খেলায় শুধু প্রতিভা নয়, দরকার অসীম ধৈর্য এবং নিখুঁত দক্ষতা। আর সেই ধৈর্য আর দক্ষতার মেলবন্ধনের নিদর্শন হল ঋদ্ধিমান সাহা। এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান কেবল ভারতীয় ক্রিকেটে তার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করেননি, বরং অসংখ্য ভক্ত ও সতীর্থের কাছে অনুপ্রেরণার এক জীবন্ত প্রতীক। প্রতিটি ম্যাচে তিনি প্রমাণ করেন-ধৈর্য আর দক্ষতার সমন্বয়ই কেবল বড়ো অর্জনের পথ সুগম করতে পারে। ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া থেকে
অবিরাম সৌন্দর্যের প্রতীক পরীমনি০৪:৪০ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
বাংলাদেশের বিনোদন জগতে পরীমনি একটি বিশেষ নাম। ছোটবেলা থেকে অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ আর অনন্য নৃত্য ও অভিনয় দক্ষতা দিয়ে তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু শুধু তার ক্যারিয়ার নয়, পরীমনির সৌন্দর্যও তার ভক্তদের মনে স্থায়ী ছাপ রেখেছে। ছবি: পরীর ফেসবুক থেকে
৪৬ বছরেও অদম্য প্রভাস০২:১২ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
ভারতীয় চলচ্চিত্র অঙ্গনে কিছু নাম আছে, যাদের জনপ্রিয়তা সীমান্ত পেরিয়ে ছড়িয়ে যায় বিশ্বের নানা প্রান্তে। প্রভাস তাদেরই একজন। তেলুগু সিনেমা দিয়ে শুরু হলেও আজ তিনি সর্বভারতীয় তারকা, যার নাম শুনলেই দর্শকের মনে ভেসে ওঠে ‘বাহুবলী’র অনবদ্য মহিমা। বয়সের সাথে সাথে তার কাজের পরিধি ও গুণগত মান যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে জনপ্রিয়তাও। ছবি: অভিনেতার ইনস্টাগ্রাম থেকে
বয়স কেবল সংখ্যা, সৌন্দর্য তার নিজস্ব পরিচয়১২:৫০ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
বলিউডের গ্ল্যামার দুনিয়ায় এমন কিছু নাম আছে, যাদের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব সময়কে যেন হার মানিয়েছে। মালাইকা অরোরা তাদেরই একজন। বয়স ৫০ পেরিয়েও তিনি যেভাবে তারুণ্যের দীপ্তি ছড়িয়ে যাচ্ছেন, তা শুধু ভক্তদের নয়, সমসাময়িক শিল্পীদের কাছেও বিস্ময়কর। ছবি: অভিনেত্রী মালাইকা অরোরার ইনস্টাগ্রাম থেকে
ক্যামেরায় জীবন্ত আবেগের নির্মাতা বান্নাহ১০:৫৮ এএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
বাংলাদেশি নাটক-নির্মাণে নতুন ধারার গল্প, তাজা ভাষা আর অনন্য ভিজ্যুয়াল স্টাইলের নাম মাবরুর রশীদ বান্নাহ। টেলিভিশন নাটক থেকে শুরু করে ওয়েব কনটেন্ট-সবখানেই তিনি হয়ে উঠেছেন দর্শকের আস্থার নাম। সমসাময়িক প্রজন্মের জীবন, প্রেম, বন্ধুত্ব কিংবা সামাজিক বাস্তবতা-যেভাবে তিনি ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করেন, তা দর্শকের মনে আলাদা রকম ছাপ ফেলে। ছবি: ফেসবুক থেকে
মেট্রোরেল বন্ধ, যাত্রীর চাপ বেড়ে গেছে ফার্মগেটে০৫:৫৪ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
রাজধানীর ফার্মগেটে দুপুরে ঘটেছে এক দুঃখজনক ঘটনা। ফার্মগেট মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে এক পথচারী নিহত হন। দুর্ঘটনাটি ঘটে দুপুর ১২টা ২০ মিনিটের দিকে। এ ঘটনায় মেট্রোরেলের চলাচল সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। ফলে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলোতে ভিড় দেখা দিয়েছে। ছবি: মাহবুব আলম
শাহবাগে প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি০২:৫৪ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
নিজেদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাস্তায় নেমেছিলেন প্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীরা। কিন্তু সেই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি আজ পরিণত হলো উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে। শাহবাগ থানার সামনে পাঁচ দফা দাবিতে যমুনা অভিমুখে যাওয়ার পথে পুলিশের সঙ্গে প্রতিবন্ধীদের ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেছে। ছবি: মাহবুব আলম
অভিনয়ের সরলতায় অনন্য মাহফুজ আহমেদ০১:০০ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
বাংলাদেশের অভিনয় জগতে কিছু নাম আছে, যাদের উপস্থিতি মানেই দর্শকের চোখে এক অন্যরকম প্রত্যাশা। মাহফুজ আহমেদ সেই নামগুলোর অন্যতম। টেলিভিশনের পর্দায় দীর্ঘ সময় ধরে তিনি শুধু একজন নায়কই নন, হয়ে উঠেছেন প্রজন্মের অনুভূতির অংশ। অভিনয়, প্রযোজনা, নির্মাণ-সব জায়গাতেই তার স্বতঃস্ফূর্ত ছাপ আজও সমানভাবে আলো ছড়াচ্ছে। ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া থেকে
অ্যাশেজের লড়াকু মুখ ব্রাড হাড্ডিন১১:৩৫ এএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে উইকেটকিপার মানেই এক ঝলমলে অধ্যায়। ইয়ান হিলি, অ্যাডাম গিলক্রিস্টের পর সেই ধারাবাহিকতায় নাম লেখান ব্রাড হাড্ডিন। তিনি শুধু গ্লাভস হাতে দায়িত্বশীলই ছিলেন না, বরং দলের জন্য হয়ে উঠেছিলেন এক নির্ভরযোগ্য ব্যাটার। আজ এই সাবেক অজি তারকার জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে তাকে স্মরণ করা মানে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে স্মরণ করা। ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া
অফিস বা আড্ডা, সাদিয়ার লুক সব সময় ফিট১২:২৬ পিএম, ২২ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মানের অভিনয়ই নয়, তার ফ্যাশন সেন্সও সমানভাবে প্রশংসিত। দেশীয় ও পশ্চিমা দু’ধরনের পোশাকেই যেকোনো পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে তার। আজ আমরা দেখব সাদিয়ার তিনটি ক্যাজুয়াল লুক, যা যেকোনো দিনে আপনার ফ্যাশন প্রেরণা হতে পারে। ছবি: অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
মঞ্চেই চিরবিদায় পাঁচ তারকার০৮:৫৩ এএম, ২২ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
বিনোদনের মঞ্চ সব সময়ই আলো, উল্লাস আর প্রশংসায় ভরা। কিন্তু কখনও কখনও সেই মঞ্চই হয়ে ওঠে জীবনের শেষ দৃশ্য। মঞ্চের মাঝেই থেমে গেছে এমন কিছু তারকার জীবন, যাদের মৃত্যু আজও ভক্তদের মনে গেঁথে আছে এক চিরস্থায়ী শোকের স্মৃতি হয়ে। চলুন জেনে নেই, সেই পাঁচ তারকার কথা-যাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত ছিল আলো-ঝলমলে মঞ্চেই। ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া থেকে
পরিণীতি চোপড়া, যিনি স্বপ্ন ভাঙলেও হার মানেননি০৭:৪৩ এএম, ২২ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
বলিউডের প্রতিভাবান অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়ার জন্মদিন আজ। একসময় করপোরেট দুনিয়ায় ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন তিনি, কিন্তু ভাগ্য তাকে টেনে নেয় রুপালি পর্দার ঝলমলে জগতে। নিজের পরিশ্রম, বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন-ভাগ্য নয়, মানুষ নিজেই নিজের পথ তৈরি করতে পারে। ছবি: অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
আইভরি শিফন শাড়িতে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন মিমি০৪:২১ পিএম, ২১ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
অভিনয়, রূপ আর ফ্যাশন-তিন দিকেই সমান দক্ষ মিমি চক্রবর্তী। টালিউডের এই জনপ্রিয় তারকা প্রতিবারই নতুন কোনো লুকে হাজির হয়ে ভক্তদের চমকে দেন। সম্প্রতি তিনি ধরা দিয়েছেন আইভরি শিফন শাড়িতে, যেখানে এলিগ্যান্সের সঙ্গে মিশেছে আবেদনময় আভা। ছবি: মিমির ইনস্টাগ্রাম থেকে
নানা লুকে মায়াবী সাবিলা০৩:৩২ পিএম, ২১ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
এই প্রজন্মের অন্যতম আলোচিত মডেল ও অভিনেত্রী সাবিলা নূর। ২০১৪ সালে মডেলিংয়ের মাধ্যমে তিনি মিডিয়ায় পথচলা শুরু করেন। শুরুতে টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে কাজ করলেও অল্প সময়ের মধ্যেই অভিনয়ের দিকে ঝুঁকেন। তার প্রথম নাটক ছিল ‘ইউটার্ন’, যা তাকে দর্শকপ্রিয় করে তোলে। এরপর একে একে তিনি কাজ করেছেন একাধিক টেলিফিল্ম, নাটক, বিজ্ঞাপন ও মডেলিং প্রজেক্টে। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ‘তাণ্ডব’ ছবির ‘লিচুর বাগানে’ গানটি তার জনপ্রিয়তাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। ছবি : সাবিলা নূরের ফেসবুক থেকে
বিশেষ দিনে দেখুন কিম কার্দাশিয়ানের নজরকাড়া সব ছবি১২:১৫ পিএম, ২১ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
জনপ্রিয় মার্কিন রিয়েলিটি টিভি তারকা, উদ্যোক্তা, ফ্যাশন আইকন এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবক কিম কার্দাশিয়ানের জন্মদিন আজ। তাকে ঘিরে যেমন বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে, তেমনি রয়েছে গ্ল্যামার, বুদ্ধিমত্তা ও ব্যবসায়িক সাফল্যের এক বিস্ময়কর গল্প। ছবি: তারকার ইনস্টাগ্রাম থেকে
বডিকন গাউনে শর্বরীর মোহময় উপস্থিতি১১:২১ এএম, ২১ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
ক্রাইম-কমেডি ‘বান্টি অউর বাবলি ২’ দিয়ে বলিউডে অভিষেক ঘটেছিল শর্বরী বাগের। প্রথম ছবিতেই দর্শকদের নজর কাড়েন তিনি, আর হাতে উঠে আসে ফিল্মফেয়ারের সেরা নবাগত অভিনেত্রীর পুরস্কার। এরপর খানিকটা বিরতি নিলেও ফিরে আসেন টানা দুটি সফল সিনেমা নিয়ে। পর্দায় তার অভিনয়ের মতোই অফ-স্ক্রিন উপস্থিতিও এখন আলোচনায়। বিশেষ করে ফ্যাশন অনুরাগীদের কাছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার স্টাইলিশ আর এক্সপেরিমেন্টাল লুকগুলো দেখে বোঝাই যায়, শর্বরী ধীরে ধীরে হয়ে উঠছেন নতুন প্রজন্মের ফ্যাশন আইকন। ছবি: শর্বরী’র ইনস্টাগ্রাম থেকে
সাফা কবিরের জনপ্রিয় ৫টি নাটক০২:৩৩ পিএম, ২০ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
বাংলাদেশের টেলিভিশন নাটকের জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের একজন সাফা কবির। মিষ্টি হাসি, স্বাভাবিক অভিনয় আর সহজ-সরল উপস্থিতি তাকে এনে দিয়েছে বিশেষ ভালোবাসা। বিজ্ঞাপন থেকে নাটক-সব জায়গাতেই তিনি ভক্তদের মন জয় করেছেন। প্রায় এক দশকের অভিনয়জীবনে তিনি অসংখ্য কাজ করেছেন, যার মধ্যে কিছু নাটক এখনো দর্শকের মনে অম্লান হয়ে আছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক সাফা কবিরের জনপ্রিয় পাঁচটি নাটকের নাম। ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া থেকে
কাটআউট গাউনের হট লুকে লাস্যময়ী সামান্থা০২:০৩ পিএম, ২০ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
দক্ষিণি সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু যেন প্রতিবারই নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন। সম্পর্ক, ব্যক্তিজীবনের নানা ঝড়-সব কিছু পেরিয়ে তিনি এখন কেবল নিজের তালে, নিজের ছন্দে। পর্দায় যেমন অভিনয়ে মুগ্ধ করেন, তেমনি ফ্যাশন দুনিয়াতেও দেখিয়ে দিচ্ছেন তার অনন্য উপস্থিতি। ছবি: অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
শুভ জন্মদিন তানজিম হাসান সাকিব১১:৪০ এএম, ২০ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
বাংলাদেশের ক্রিকেটে এক নতুন আশার নাম তানজিম হাসান সাকিব। বয়স মাত্র ২৩, কিন্তু তার নাম এখন দেশের প্রতিটি ক্রিকেটপ্রেমীর মুখে মুখে। গতি, শৃঙ্খলা আর দৃঢ়তার মিশেলে তৈরি এই তরুণ পেসার ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন-বাংলাদেশের পেস আক্রমণ এখন আর কেবল অভিজ্ঞদের হাতে নয়, তরুণরাও প্রস্তুত দেশের ভার কাঁধে তুলে নিতে। আজ তার জন্মদিন। তাই এই দিনে ফিরে দেখা যাক তার জীবনের গল্প-যেখানে আছে সংগ্রাম, আত্মবিশ্বাস আর সাফল্যের অনবদ্য এক যাত্রা। ছবি: সাকিবের ফেসবুক থেকে
ঢাকার রোদ, মানুষ ও অদৃশ্য ভোগান্তি০৩:১৫ পিএম, ১৯ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
ঢাকার রাস্তাগুলো আজ যেন আগুনে ঝলসে উঠেছে। সূর্য দফায় দফায় মানুষের মাথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আর তাপমাত্রা যেন দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনকেও গলিয়ে দিচ্ছে। যারা অফিস, ব্যবসা বা জরুরি কাজে ঘর থেকে বের হয়েছেন, তাদের জন্য এই রোদ কেবল অসুবিধা নয় এক প্রকার অদৃশ্য যুদ্ধ। ছবি: মাহবুব আলম