  2. বিনোদন

গোবিন্দর পরকীয়ার গুঞ্জনে কড়া জবাব দিলেন স্ত্রী সুনীতা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৭ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
স্ত্রীর সঙ্গে গোবিন্দ। ছবি: সংগৃহীত

কয়েক দিন ধরে আলোচনায় বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ ও তার স্ত্রী সুনীতা আহুজার দাম্পত্য জীবন। শোনা যাচ্ছে, অর্ধেক বয়সী এক নায়িকার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন অভিনেতা। একসময় স্বীকারও করেছিলেন সুনীতা-স্বামীর পরকীয়া গুঞ্জন তার কান পর্যন্ত পৌঁছেছিল, এমনকি সম্পর্ক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে প্রায় বিচ্ছেদের দিকেও গিয়েছিল তাদের দাম্পত্য। এবার বিবাহিত সম্পর্কে থেকেও গোবিন্দের ‘অন্য সম্পর্ক’ নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন সুনীতা।

সম্প্রতি টুইঙ্কেল খান্না ও কাজল দাবি করেছিলেন-সম্পর্কে শারীরিক প্রতারণা এতটা গুরুতর নয়, বরং মানসিক প্রতারণাই বেশি কষ্টের। টুইঙ্কেলের ভাষায়, এক রাতের সম্পর্ক নিয়ে বেশি ভাবনার কিছু নেই, মানসিক আঘাতটাই বড়। যদিও তাদের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন জাহ্নবী কাপুর। টুইঙ্কেল বলেন, ‘বয়স বাড়লেই বুঝবে নতুন প্রজন্ম।’

এই মন্তব্যই তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন গোবিন্দের স্ত্রী সুনীতা আহুজা। তার প্রশ্ন-“আপনি যাকে ভালোবাসেন, তাকেই আবার প্রতারণা করবেন! এ কেমন কথা? আমি খুব আবেগপ্রবণ মানুষ। গোবিন্দকে আমি শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ভালোবাসব। আমার সঙ্গে যে কেউ-সে সন্তান হোক বা গোবিন্দ-প্রতারণা করলে কষ্ট পাব। মানুষকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।”

বিবাহিত জীবনে থেকেও অন্য কারও সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়ানোর বিষয়টি নিয়ে সুনীতা আরও বলেন,“এ সব ঠিক নয়। আমাদের বাবা-মা এমন শিক্ষা দেননি। এ তো ঘোর কলি!”

গোবিন্দ-সুনীতার দাম্পত্য নিয়ে বিতর্ক যখন আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে, ঠিক সেই সময়ই সুনীতার এই স্পষ্ট অবস্থান নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

এমএমএফ/জেআইএম

