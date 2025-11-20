  2. বিনোদন

‘ধুরন্ধর’ সিনেমার দৃশ্য নিয়ে তীব্র বিতর্কে অর্জুন রামপাল

প্রকাশিত: ০৯:৪৫ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
অর্জুন রামপাল। ছবি: সংগৃহীত

‘ধুরন্ধর’ সিনেমার প্রথম ঝলক নিয়ে মুক্তির পর থেকেই তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। এতে দেখা গেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ভয় জাগানো রূপে অভিনেতা অর্জুন রামপালকে। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ‘আইএসআই’র এক কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি, যেখানে শুরুতেই দেখা যায়- এক ব্যক্তির শরীরে নিষ্ঠুরভাবে অসংখ্য সূচ ফুটিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছেন তিনি। এই দৃশ্য প্রকাশ্যে আসতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

এত নৃশংস চরিত্রে কীভাবে অভিনয় করলেন? ঝলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে পরিচালক আদিত্য ধরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অর্জুন রামপাল। তবে দৃশ্যটি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই অভিনেতা বলেন, ‘এই দৃশ্য নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে চাই না। পরিচালকের ভাবনা ব্যাখ্যা করতে গেলে কথাটা একঘেয়ে হয়ে যায়, তাই এ বিষয়ে আলোচনা করব না।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘আজকের দিনটি আমার কাছে বিশেষ, কারণ আদিত্য ধর এই ছবিটি তৈরি করেছেন। তার জন্যই এই চরিত্রটি করতে পেরেছি।’

ছবির রক্তারক্তি ও হিংসাত্মক দৃশ্য নিয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে নেটদুনিয়ায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় ধ্রুব রাঠী পরিচালককে কঠোর সমালোচনা করে লিখেছেন, ‘আর কত নিচে নামবেন? এই দৃশ্যগুলো তো জঙ্গিদের হত্যালীলার মতো। অর্থের লোভে নতুন প্রজন্মের মনে বিষ ঢালছেন, অপ্রত্যাশিত অত্যাচারকে গৌরবান্বিত করছেন।’

অর্জুন ও রণবীর ছাড়াও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না এবং সারা অর্জুন। ‘ধুরন্ধর’ পুরোপুরি মুক্তি পাওয়ার আগেই ঝলক ঘিরে যে আলোচনার ঝড় উঠেছে, তা এরই মধ্যেই বলিউডজুড়ে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে।

এমএমএফ/জেআইএম

নিউইয়র্কের পার্কে একসঙ্গে কী করছেন জায়েদ খান-মাহি

জানা গেলো ঢাকায় কোথায় কবে গাইবেন আতিফ আসলাম

নতুন বছরেই আবার বিয়ে করবেন হিরো আলম, পাত্রী দেখছে পরিবার

