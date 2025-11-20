শাহরুখকে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য, তুমুল সমালোচনার মুখে বিবেক ওবেরয়

শাহরুখকে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য, তুমুল সমালোচনার মুখে বিবেক ওবেরয়
২০১৯ সালে নরেন্দ্র মোদির বায়োপিকের মাধ্যমে শেষবার নায়ক হিসেবে বড় পর্দায় দেখা গিয়েছিল ভারতীয় অভিনেতা বিবেক ওবেরয়কে। তারপর থেকেই লাইমলাইটের আড়ালে অভিনেতা। মাঝে মাঝে তার সম্পদ বা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা হলেও অভিনেতা হিসেবে তাকে নিয়ে তেমন কৌতূহল ছিল না দর্শকদের। তবে অনেক বছর পর ‘মস্তি ৪’ মুক্তিকে ঘিরে ফের আলোচনায় আসেন বিবেক- আর ঠিক সেখানেই গিয়ে নিজে থেকেই উসকে দিলেন বিতর্ক।
সম্প্রতি সিনেমার প্রচারে এক সাক্ষাৎকারে দর্শকদের তারকাপ্রেম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিবেক মন্তব্য করেন, ‘১৯৬০ সালে কে কোন সিনেমায় অভিনয় করেছেন-এখন কেউ মনে রাখে না। ২০৫০ সালে হয়তো মানুষ জিজ্ঞেস করবে, কে শাহরুখ খান?’ এখানেই থামেননি তিনি, বরং বলিউডের খ্যাতিমান অভিনেতা রাজ কাপুর নিয়েও মন্তব্য করেন। তার ভাষায়, ‘এই প্রজন্ম হয়তো রণবীর কাপুরকে চিনবে, কিন্তু জানবে না তিনি রাজ কাপুরের নাতি।’
বিবেকের এ মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই শাহরুখ ভক্তদের ক্ষোভ তুঙ্গে। অনেকে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন তার নিজের অভিনয় ক্যারিয়ারের পতন, আবার কেউ স্মরণ করিয়েছেন ২০২৩ সালে শাহরুখ খানের ঐতিহাসিক কামব্যাক- ‘পাঠান’ ও ‘জওয়ান’র সাফল্যে একাই প্রায় ২৩০০ কোটি রুপির ব্যবসা এনে বক্স অফিসে বলিউডকে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছিলেন শাহরুখ খান।
শাহরুখ খান- যিনি ইন্ডাস্ট্রির ‘কিং’, অনুরাগীদের ‘বাদশা’ এবং অসহায়দের কাছে যেন ‘ভগবান’-তার স্টারডম নিয়ে প্রশ্ন তোলায় নিন্দুকরা কটাক্ষ ছুড়ছেন বিবেকের দিকে। তাদের মতে, এই মন্তব্যই প্রমাণ করে-বিবেক ওবেরয় সত্যিই ‘বিবেকহীন’ মন্তব্য করেছেন।
