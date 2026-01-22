যে কারণে রাত আটটার পর বন্ধ থাকত অমিতাভের বাড়ির দরজা
ব্যক্তিগত জীবন ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা যে কতটা জরুরি, তা বারবারই প্রমাণ করেছেন বলিউডের মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন। শুটিং ফ্লোরের ব্যস্ততার মধ্যেও পরিবারকে কীভাবে তিনি অগ্রাধিকার দিতেন, সে কথাই সম্প্রতি সামনে আনলেন তার সহ-অভিনেতা রাজা বুন্দেলা।
এক পডকাস্ট শোয়ে অমিতাভের জীবনযাপন ও শৃঙ্খলাবোধ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রাজা বুন্দেলা জানান, ‘অমিতাভ জি এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি কখনো গসিপ বা অপ্রয়োজনীয় আড্ডার মধ্যে থাকতেন না। সময়মতো শুটিং শেষ করে তিনি সোজা বাড়ি ফিরে যেতেন। বাড়ি গিয়ে পুরো সময়টাই পরিবারের সঙ্গে কাটাতে পছন্দ করতেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি শুনেছি, রাত আটটার পর ইন্ডাস্ট্রির কাউকেই তিনি তার বাড়িতে ঢুকতে দিতেন না। রাত আটটার পর তার বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যেত। এই নিয়ম মেনেই তিনি পরিবার, সংসার আর অভিনয় জীবনের মধ্যে সুন্দর ভারসাম্য বজায় রাখতেন।’
একইসঙ্গে অভিনয়ের প্রতি অমিতাভ বচ্চনের নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের কথাও তুলে ধরেন রাজা বুন্দেলা। একটি শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে তিনি বলেন, ‘একবার একটি ছবির শুটিংয়ে গিয়ে দেখা যায়, অমিতাভ জি তার জুতা মুম্বাইতেই ফেলে এসেছেন। তিনি সবসময় ছবির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা নিয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কিন্তু সেদিন তার স্পট বয় ভুল করে জুতোটি নিয়ে আসেননি।’
এই ঘটনা জানাজানি হতেই অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, পরের দিন শুটিং বন্ধ থাকবে। তবে সবাইকে চমকে দেন অমিতাভ নিজেই। রাজা জানান, ‘আগের রাতেই তিনি তার স্পট বয়কে মুম্বাই পাঠান। পরদিন সকালের প্রথম বিমানে করে জুতোটি শুটিং লোকেশনে আনা হয়। সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই অমিতাভ জি সেই একই জুতো পরে সম্পূর্ণ লুকে তৈরি হয়ে যান এবং পরিচালক টিনু আনন্দকে শুটিং শুরু করতে বলেন।’
এই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে রাজা বুন্দেলা বলেন, “এটাই অমিতাভ বচ্চন-যিনি শৃঙ্খলা, পেশাদারিত্ব আর পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতার এক জীবন্ত উদাহরণ।’
আরও পড়ুন:
বিয়ের প্রস্তুতিতে বিজয়-রাশমিকা, কখন-কোথায় হবে আয়োজন
অক্ষয়ের গাড়িতে আহত অটোচালক, ক্ষতিপূরণ চায় অসহায় পরিবার
দীর্ঘ ক্যারিয়ারজুড়ে এই নিয়ম ও শৃঙ্খলাকেই নিজের শক্তি বানিয়ে রেখেছেন বলিউডের শাহেন শাহ।
এমএমএফ