ছাদ থেকে পড়ে অভিনেতার মৃত্যু

ছাদ থেকে পড়ে অভিনেতার মৃত্যু
তিনি ছিলেন একাধারে জনপ্রিয় গায়ক, অভিনেতা ও মডেল। বলছি চীনের তারকা ইউ মেংলংয়ের কথা। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চিরতরে বিদায় নিলেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেইজিংয়ে একটি বহুতল ভবন থেকে নিচে পড়ে তার মৃত্যু হয় বলে নিশ্চিত করেছে দেশটির গণমাধ্যম।
তার ব্যবস্থাপনা টিম এক বিবৃতিতে জানায়, ‘অসহনীয় বেদনার সঙ্গে জানাতে হচ্ছে আমাদের প্রিয় ইউ মেংলং ১১ সেপ্টেম্বর একটি ভবন থেকে পড়ে মারা গেছেন। তিনি শান্তিতে বিশ্রাম করুন এবং তার প্রিয়জনরা শক্ত থাকুন।’
বিভিন্ন সূত্র জানায়, ৯ সেপ্টেম্বর ইউ মেংলং কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে এক বন্ধুর বাসায় আড্ডা দেন। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর ভোরে তিনি নিজ কক্ষে চলে যান ও দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করেন।
সকাল ৬টার দিকে বন্ধুরা যখন বিদায় নিতে প্রস্তুত, তখন কেউ মেংলংয়ের সাড়া না পেয়ে খোঁজ শুরু করেন। এক প্রতিবেশী, যিনি কুকুর হাঁটাতে বের হয়েছিলেন, ভবনের নিচে পড়ে থাকা দেহটি প্রথম দেখতে পান ও পুলিশে খবর দেন।
এ ঘটনায় প্রথম আলোচনার জন্ম দেয় এক পাপারাজ্জি। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ইউ মেংলংয়ের মৃত্যুর খবর শেয়ার করলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই পোস্টটি মুছে ফেলেন। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে মৃত্যুর বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়।
২০০৭ সালে ‘মাই শো, মাই স্টাইল’ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শোবিজে পথচলা শুরু করেন ইউ মেংলং। অভিনয়ে অভিষেক হয় ২০১১ সালে, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘দ্য লিটল প্রিন্স’-এ। এরপর তিনি একে একে ‘গো প্রিন্সেস গো’, ‘লাভ গেম ইন ইস্টার্ন ফ্যান্টাসি’, ‘ফিউড’, এবং ‘ইটারনাল লাভ’-এর মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকে অভিনয় করেন। পাশাপাশি গায়ক হিসেবেও বেশ কিছু হিট গান উপহার দিয়েছেন।
অল্প সময়ের মধ্যেই ইউ মেংলং জয় করে নিয়েছিলেন অগণিত দর্শকের মন। তার হঠাৎ মৃত্যু ভক্তদের মাঝে গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে।
