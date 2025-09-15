একাই ১৩ পুরস্কার জয়

একাই ১৩ পুরস্কার জয়
একাই ১৩ পুরস্কার জয় করে নিয়েছে অ্যাপল টিভি প্লাসের কমেডি সিরিজ ‘দ্য স্টুডিও’। লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত ৭৭তম এমি অ্যাওয়ার্ডসে এবারের সবচেয়ে বড় চমক দিয়েছে সিরিজটি। মাত্র প্রথম মৌসুমেই এমন সাফল্যে অভিভূত এর টিম।
সেথ রোজেন, ইভান গোল্ডবার্গ, ফ্রিদা পেরেজ, পিট হুইক ও অ্যালেক্স গ্রেগরির সৃষ্ট এই সিরিজ এবার জিতেছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে। যার মধ্যে সেরা কমেডি সিরিজ, সেরা অভিনেতা, সেরা পরিচালনা, সেরা চিত্রনাট্য উল্লেখযোগ্য।
শুধু তাই নয়, সেথ রোজেন একাই জিতেছেন তিনটি পুরস্কার। এর মাধ্যমে তিনি এমির ইতিহাসে এক রাতে সর্বাধিক পুরস্কার জয়ের রেকর্ডে সমান হলেন মোইরা ডেমস (২০১৬), অ্যামি শেরম্যান-প্যালাডিনো (২০১৮) ও ড্যান লেভি (২০২০)-এর সঙ্গে।
অন্যদিকে ফ্রিদা পেরেজ রচনা বিভাগে পুরস্কার জিতে ইতিহাস গড়েছেন। তিনিই প্রথম লাতিনো যিনি কমেডি লেখার পুরস্কার পেলেন, এবং এমির ইতিহাসে যেকোনো শীর্ষ সিরিজের প্রযোজক হিসেবে দ্বিতীয় লাতিনো বিজয়ী।
পুরস্কার হাতে নিয়ে সেথ রোজেন আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, ‘আমি সত্যি সত্যিই লজ্জিত কতটা খুশি আমি তা প্রকাশ করতে গিয়ে। আমাদের সিরিজি যারা দেখেছেন, প্রশংসা করেছেন এবং ভোট দিয়েছেন সবার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। এই মানুষগুলোর সঙ্গে কাজ করা আমার জীবনের অন্যতম সেরা সম্মান।’
শুধু মূল আসরে নয়, গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ক্রিয়েটিভ আর্টস এমিতেও দ্য স্টুডিও জিতেছিল ৯টি পুরস্কার। এর মধ্যে ছিল অর্ধ ঘণ্টার ধারাবাহিকের সেরা প্রযোজনা নকশা, সংগীতায়োজন, সংগীত তত্ত্বাবধান, সম্পাদনা, ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস এবং অতিথি অভিনেতা বিভাগে ব্রায়ান ক্র্যানস্টনের জয়।
এবারের আসরে ‘দ্য স্টুডিও’ ২৩টি মনোনয়ন পেয়েও এমির ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়েছিল। এর আগে ২০২১ সালে ‘টেড ল্যাসো’ প্রথম মৌসুমে ২০টি মনোনয়ন পেয়েছিল। এরপর কমেডি সিরিজ হিসেবে সর্বাধিক মনোনয়নের রেকর্ড ছিল ‘দ্য বেয়ার’-এর দখলে। সেই রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে ‘দ্য স্টুডিও’।
