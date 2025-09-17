১০ মিলিয়ন ডলারে ইতিহাস গড়লেন জাস্টিন বিবার
পপ আইকন জাস্টিন বিবারকে এবার কোচেলা ভ্যালি সংগীত ও শিল্প উৎসবে প্রধান পারফর্মার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তার সঙ্গে সহশিল্পী হিসেবে রয়েছেন সাবরিনা কার্পেন্টার, ক্যারোল জি এবং অ্যানিমা। বিগত চার বছর তিনি কোচেলার মঞ্চে পারফর্ম করেছেন। কিন্তু প্রধান পারফর্মার হিসেবে এটি তার প্রথম সুযোগ।
রিপোর্ট অনুযায়ী, বিবারকে এই দুই দিনের পারফরম্যান্সের জন্য দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়া হচ্ছে। এটি কোচেলার ইতিহাসে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আগের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক ছিল বিয়ন্সের। তিনি পেয়েছিলেন আট মিলিয়ন ডলার।
সম্প্রতি বিবারের ‘সোয়াগ’ এবং ‘সোয়াগ ২’ নামের অ্যালবামগুলো বিপুল প্রশংসা পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সংগীত চার্টের শীর্ষে উঠে এসেছে অ্যালবামের বেশ কিছু গান। তার গানের ভিডিও, স্ট্রিমিং ও বিক্রয় থেকে তিনি ব্যাপক অর্থ উপার্জন করছেন। এছাড়াও তার স্ত্রী হেইলি বিবার এবং ছেলে জ্যাক ব্লুজের উল্লেখিত মুহূর্তগুলোও ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
কনসার্টটিতে আরও পারফর্মারদের মধ্যে রয়েছেন ইয়ং থাগ, অ্যাডিসন রে, এফকে এ টুইগস, বিগবাং, শাইনির তায়মিন, মেজর লেজার, ইগি পপ, গ্রিন ভেলভেট, পিঙ্কপ্যান্থারেস, সেন্ট্রাল সি, আরমান্ড ভ্যান বুরেন ও অ্যাডাম বেয়ার, গিভিয়ন, ল্যাব্রিন্থ, ডিজন এবং আরও অনেকে।
এলআইএ/জেআইএম