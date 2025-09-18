নিজের কষ্টগুলোকেও সিনেমায় কাজে লাগালেন জোলি

নিজের কষ্টগুলোকেও সিনেমায় কাজে লাগালেন জোলি
বিশ্বখ্যাত অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। অনেক আগে থেকেই তিনি স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত। এবার সেই অসুখের কষ্টের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন তিনি সিনেমার অভিনয়ে। ‘কুটিউর’ নামের সিনেমায় তাকে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত একজন সিনেমার পরিচালকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সেই ছবির শিল্পী হিসেবে তিনি স্পেনের সান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিতে যাচ্ছেন।
সেখানে তিনি ফরাসি পরিচালক এলিস উইনোকুরের নতুন সিনেমা ‘কুটিউর’ প্রধান প্রতিযোগিতা বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করবেন। এই আয়োজন ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
ছবিটিতে অভিনয় করেছেন জোলি। তার সঙ্গে সিনেমার প্রধান চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন লুই গারেল ও গারান্স মারিলিয়ের।
‘কুটিউর’ সিনেমাটি প্রথম বিশ্বমঞ্চে প্রদর্শিত হয়েছিল টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে। সিনেমাটি ফ্রান্সের প্যারিস ফ্যাশন উইককে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে।
এতে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি অভিনয় করেছেন ম্যাক্সিন ওয়াকার চরিত্রে। এটি হিপ ইন্ডি হরর চলচ্চিত্রের পরিচালক চরিত্র। ফ্যাশন উইক চলাকালীন তিনি জানতে পারেন যে তার স্তন ক্যান্সার রয়েছে। জোলি তার পারিবারিক ক্যান্সারের ইতিহাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই চরিত্রে অত্যন্ত জীবন্ত ও সংবেদনশীল অভিনয় করেছেন।
বিশেষজ্ঞরা বলেন, ‘জোলি এই চরিত্রে যে ভয়, কষ্ট ও দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তা দর্শককে গভীরভাবে স্পর্শ করবে। এটি তার ফরাসি ভাষায় প্রথম অভিনয়। সবাই মুগ্ধ হবেন।’
সিনেমাটি হানওয়ে প্রযোজনা সংস্থা বিক্রি করছে। উত্তর আমেরিকার অধিকার ইউটিএ ইন্ডিপেনডেন্ট ফিল্ম গ্রুপ দেখবে। ইতোমধ্যে ভারত ও পাকিস্তান, ইতালি, স্পেন ও লাতিন আমেরিকার জন্য প্রাক-বিক্রয় নিশ্চিত হয়েছে। ফ্রান্সে সিনেমাটি বিতরণ করবে পাঠে প্রযোজনা সংস্থা।
উৎসবে আরও উপস্থিত থাকবেন জেনিফার লরেন্স। তিনি সান সেবাস্তিয়ানের সর্বোচ্চ সম্মান ডোনোস্তিয়া অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করবেন। এছাড়া কলিন ফারেল, ম্যাট ডিলনসহ আরও অনেক আন্তর্জাতিক অভিনেতা ও পরিচালক উপস্থিত থাকবেন। তারা বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও পুরস্কার গ্রহণ করবেন।
