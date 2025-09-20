  2. বিনোদন

শুটিংয়ের আগেই বাদ পড়লেন হ্যারি পটার তারকা

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুটিংয়ের আগেই বাদ পড়লেন হ্যারি পটার তারকা
হ্যারি পটার তারকা ড্যানিয়েল র‍্যাডক্লিফ

বৃটিশ অভিনেতা ড্যানিয়েল র‍্যাডক্লিফ। হ্যারি পটার চরিত্র দিয়ে বিশ্বব্যাপী তারকাখ্যাতি পেয়েছেন তিনি। এরপর কাজ করে প্রশংসিত হয়েছেন আরও কিছু সিনেমায়। তার ভক্তদের জন্য একটি খারাপ খবর, মার্ভেলের একটি সিনেমা থেকে বাদ পড়েছেন তিনি।

সত্তর দশকের ক্লাইম্বিং ড্রামা সিনেমায় তার অভিনয়ের কথা ছিল। সেই সিনেমা থেকে তাকে বাদ দিয়ে তার স্থানে রাখা হয়েছে মার্ভেলের পরিচিত অন্য এক অভিনেতাকে।

সোমবার সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে, ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালে ড্যানিয়েল র‍্যাডক্লিফকে এবং এথান হককে ‘ব্যাটসো’ নামের সিনেমার দুই প্রধান চরিত্রে কাস্ট করা হয়েছিল। ছবিটি বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে। এখন নিশ্চিত হয়েছে, ‘দ্য হোয়াইট লোটাস’ সিজন ৩-এর ওয়ালটন গগিনস এবং ‘থান্ডারবোল্টস’ ছবির লুইস পুলম্যান এই দুই চরিত্রে অভিনয় করবেন।

২০১৯ সালে জেসিকা বাইলকে ব্যাটসোর সঙ্গী ও ইয়োসেমাইট ক্লাইম্বিং কমিউনিটির সদস্য বেরিল নাথ হিসেবে কাস্ট করা হয়েছিল। তিনি এখনও প্রজেক্টে যুক্ত রয়েছেন।

বিগত কয়েক বছরে র‍্যাডক্লিফের মার্ভেল চরিত্রে অভিনয় করার গুজব ছড়িয়েছে। বিশেষ করে হিউ জ্যাকম্যানের ‘ওলভারিন’ চরিত্রের জন্য তাকে ভাবা হচ্ছে বলে জানা যায়। তিনি অবশ্য সবসময়ই এ বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। এছাড়াও কয়েক বছর আগে তিনি নিজের শিল্পজগতের ওপর একটি চলচ্চিত্র লিখতে চেয়েছিলেন। সেটিরও কোনো আপডেট নেই।

