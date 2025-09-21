প্রথমবার একসঙ্গে অস্কারজয়ী দুই তারকা

  2. বিনোদন

প্রথমবার একসঙ্গে অস্কারজয়ী দুই তারকা

প্রকাশিত: ০৯:৫৩ এএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও এবং জেনিফার লরেন্স

বিশ্বখ্যাত পরিচালক মার্টিন স্কোরসেস তার পরবর্তী সিনেমার কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে থাকছেন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও এবং জেনিফার লরেন্স। এ ছবি দিয়ে প্রথমবার বড় পর্দায় একসঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন অস্কারজয়ী এই দুই তারকা। এর আগে ২০২১ সালের স্যাটায়ারিক্যাল সায়েন্স ফিকশন কমেডি ঘরানার ‘ডোন্ট লুক আপ’ ছবিতে তারা কাজ করেছিলেন। তবে সেটি মুক্তি পেয়েছিল নেটফ্লিক্সে।

জানা গেছে, প্রখ্যাত ভূতের গল্পের উপন্যাস ‘হোয়াট হ্যাপেন্স অ্যাট নাইট’-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে সিনেমাটি। আসছে বছরের জানুয়ারি মাস থেকে এর শুটিং শুরু হওয়ার কথা আছে।

সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, স্টুডিওক্যানাল এই সিনেমার চিত্রনাট্য তৈরি করেছে এবং অ্যাপল অরিজিনাল ফিল্মস ছবিটি প্রযোজনার দায়িত্ব নিতে পারে। স্কোরসেস ও ডিক্যাপ্রিও আগে একসঙ্গে রহস্যময় গল্পের ছবি হিসেবে ‘শাটার আইল্যান্ড’-এ কাজের অভিজ্ঞতা নিয়েছেন। সেটি ডেনিস লেহানের বইয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল।

নতুন ছবিটির কাহিনীতে দেখা যাবে, যুক্তরাষ্ট্রের এক দম্পতি একটি ছোট, তুষারাচ্ছন্ন ইউরোপিয়ান শহরে একটি শিশু দত্তক নিতে যাত্রা করেন। সেখানে তারা একটি বিশাল ও প্রায় শুন্য হোটেলে থাকেন। রহস্যময় চরিত্রদের মুখোমুখি হন। তার মধ্যে আছে ফ্ল্যাম্বয়েন্ট সান্টুজ, একটি নষ্ট ব্যবসায়ী ও এক চিত্তাকর্ষক বিশ্বাসের চিকিৎসক।

তুষারময় এই অদ্ভুত জগতে সবকিছুই যেন খোলসা নয়। দম্পতি যতই শিশুটিকে নিজের করার চেষ্টা করেন ততই তারা নিজেদের জীবন ও সম্পর্কের অজানা দিকগুলো দেখতে পান।

ডিক্যাপ্রিও সম্প্রতি একাধিক প্রকল্পে কাজ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি স্কোরসেসের সিনেমাটিতে যুক্ত হলেন। অন্যদিকে জেনিফার লরেন্স সম্প্রতি ‘ডাই, মাই লাভ’ ছবিতে অভিনয় করেছেন। সেখানে তিনি রবার্ট প্যাটিনসনের সঙ্গে হাজির হন। ছবিটি কান উৎসবে প্রিমিয়ার হয়েছিল।

