সহ-অভিনেতার বিরুদ্ধে মিলি ববি ব্রাউনের হয়রানির অভিযোগ

সহ-অভিনেতার বিরুদ্ধে মিলি ববি ব্রাউনের হয়রানির অভিযোগ
জনপ্রিয় নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’র পঞ্চম মৌসুমের শুটিং শুরু হওয়ার আগেই তৈরি হয়েছে বড় বিতর্ক। সিরিজটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘ইলেভেন’-এর ভূমিকায় অভিনয় করা মিলি ববি ব্রাউন অভিযোগ করেছেন, তার সহ-অভিনেতা ডেভিড হারবার শুটিং সেটে তাকে নিয়মিত মানসিকভাবে হয়রানি ও নিপীড়ন করেছেন।
ডেইলি মেইলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্রাউন আনুষ্ঠানিকভাবে একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন। সেখানে একাধিক পৃষ্ঠাজুড়ে বিস্তারিত অভিযোগ রয়েছে। শুটিং শুরুর আগেই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং তা কয়েক মাস ধরে চলে।
সিরিজে হারবার অভিনয় করেছেন ইলেভেনের পর্দার বাবা ও পুলিশ প্রধান জিম হপার চরিত্রে। অভিযোগের পর নেটফ্লিক্সের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখে। তবে তদন্তের ফলাফল এখনও প্রকাশ করা হয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্রাউন সিরিজের শেষ মৌসুমের দৃশ্যগুলোর শুটিং শেষ করেছেন নিজের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি উপস্থিত রেখে।
যদিও স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, হারবারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির কোনো অভিযোগ নেই। এখনো পর্যন্ত ব্রাউন বা হারবার দু’জনের কারও পক্ষ থেকেই কোনো প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
তবে এ অভিযোগ হারবারের আগের মন্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ২০২১ সালে এক পডকাস্টে তিনি বলেছিলেন, ‘মিলি আমার কাছে খুবই বিশেষ। ও যখন ছোট ছিল তখন থেকেই আমি ওকে চিনি। আমার মধ্যে ওর প্রতি এক ধরনের পিতৃসুলভ টান ও চিন্তা সবসময় কাজ করে।’
এদিকে এই বিতর্কের মধ্যেই ভক্তদের আগ্রহ তুঙ্গে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’র পঞ্চম ও শেষ মৌসুম নিয়ে। সম্প্রতি প্রকাশিত ট্রেলারে দেখা গেছে, আগের মৌসুমে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া হকিন্স শহর আবার নতুন বিপদের মুখে। ইলেভেনকে দেখা যায় পালানোর চেষ্টা করতে, আর তার বন্ধুরা মিলে প্রতিরোধ গড়ছে ভয়ংকর ভিলেন ভেকনার বিরুদ্ধে।
