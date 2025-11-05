‘স্পাইডারম্যান ৪’ ছবিতে হাল্কসহ ফিরছে যেসব চরিত্র
বড় পর্দায় ফেরার অপেক্ষায় এখন গোটা মার্ভেল দুনিয়া। কারণ ‘স্পাইডারম্যান ৪’ হতে যাচ্ছে আগের সব কিস্তির চেয়ে অনেক বেশি অ্যাকশন, রহস্য ও তারকায় ভরপুর এক চলচ্চিত্র। মার্ভেল স্টুডিও ও সনি পিকচার্সের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘স্পাইডারম্যান ৪’ আসছে ‘ব্র্যান্ড নিউ ডে’ নামে।
সেই ছবিতে টম হল্যান্ডের নেতৃত্বে এবারও দেখা যাবে শক্তিশালী এক দল অভিনেতাকে। ইতিমধ্যে ছয়জন তারকার নাম নিশ্চিত হয়েছে। এবার আলোচনায় এসেছে আরও একজন পরিচিত মুখ। তিনি টনি রেভোলোরি। আগের তিনটি স্পাইডারম্যান ছবিতে ইউজিন ‘ফ্ল্যাশ’ থম্পসনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এই জনপ্রিয় হলিউড অভিনেতা। হলিউড ইনসাইডার ড্যানিয়েল রিখটম্যান জানিয়েছেন, রেভোলোরির চরিত্রটি নতুন কিস্তিতেও থাকছে।
জানা গেছে, ‘স্পাইডারম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’ শুরু হবে আগের কিস্তি ‘নো ওয়ে হোম’-এর শেষ মুহূর্ত থেকে। সেখানে পৃথিবীর সবাই পিটার পার্কারের অস্তিত্ব ভুলে গেছে। এবার দেখা যাবে, কীভাবে সে নতুন করে নিজের পরিচয় ও দায়িত্ব গড়ে তুলছে। ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ৩১ জুলাই।
ছবিতে টম হল্যান্ড আবারও ফিরছেন স্পাইডারম্যান হিসেবে। এটি হবে চরিত্রটিতে তার সপ্তম উপস্থিতি। আগের মতো এবারও তিনি নতুন পোশাকে শহরের রাস্তায় লড়বেন সাধারণ মানুষের জন্য।
জেন্ডায়া ফিরছেন মিশেল জোন্স-ওয়াটসন বা এমজে চরিত্রে। যদিও শোনা যাচ্ছে, এবারে তার ভূমিকা তুলনামূলক ছোট হবে। পিটারের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকবে দূরত্বে ভরা। জ্যাকব বাতালন আবারও থাকবেন নেড লিডস হিসেবে। পিটারের পুরোনো বন্ধু সে। যদিও আগের ঘটনার পর তাদের বন্ধুত্ব এখন অনিশ্চিত অবস্থায়।
মাইকেল ম্যান্ডোকে দেখা যাবে ম্যাক গারগান চরিত্রে। তিনি এবার রূপ নেবেন ভয়ংকর ভিলেন স্করপিয়নে। ২০১৭ সালের ‘হোমকামিং’-এর পর এবারই তার বড় প্রত্যাবর্তন হতে যাচ্ছে।
এছাড়াও জন বার্নথাল হাজির হবেন দ্য পানিশার চরিত্রে। এটি হবে তার প্রথম মার্ভেল সিনেমা ইউনিভার্স চলচ্চিত্র। যদিও তিনি এর আগে নেটফ্লিক্স সিরিজে চরিত্রটি করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি ও স্পাইডারম্যান একসঙ্গে কাজ করবেন এক পর্যায়ে। সেখানে এক জনপ্রিয় অ্যাভেঞ্জারকে থামাতে হবে তাদের।
সবশেষে নিশ্চিত হয়েছেন মার্ক রাফালো। তিনি ফিরছেন হাল্ক চরিত্রে। এবার তাকে দেখা যাবে পুরোনো ‘স্যাভেজ হাল্ক’ রূপে, যা ভক্তদের জন্য বড় চমক হতে যাচ্ছে।
