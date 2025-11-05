মামদানির জয়ে নিউইয়র্কের প্রথম জেন-জি ফার্স্ট লেডি হলেন এই শিল্পী

মামদানির জয়ে নিউইয়র্কের প্রথম জেন-জি ফার্স্ট লেডি হলেন এই শিল্পী
নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান কোয়ামে মামদানি। কেউ তাকে জোহরান কে মামদানি বলছেন কেউ কেবল মামদানি হিসেবেই চিনে নিচ্ছেন। তার নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে সমসাময়িকভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে তার স্ত্রী রামা দুওয়াজি।
নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থান করা সিরীয়-আমেরিকান চিত্রশিল্পী ও ডিজাইনার রামা দুওয়াজি মূলত তার কালো-সাদা চিত্রকর্মের জন্য পরিচিত। সেখানে তিনি নারীর পরিচয়, সহমর্মিতা, আরব পরিচয়, যৌথ অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধের থিমকে ফুটিয়ে তোলেন।
তার শিল্পকর্ম অচেনা হলেও দুওয়াজির নাম সম্প্রতি সর্বাধিক আলোচনায় এসেছে জোহরান মামদানির স্ত্রী হিসেবে। মামদানি সম্প্রতি ইতিহাস গড়েছেন নিউইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র হয়ে। বিয়ের পর জোহরান স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন, ‘রামা শুধু আমার স্ত্রী নন, তিনি একজন অসাধারণ শিল্পী। তার নিজস্ব সৃষ্টিশীলতা এবং পরিচয়ে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত।’
জানা যায়, মামদানির সঙ্গে রামা দুওয়াজির পরিচয় একটি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে হয়েছিল। বছরের গোড়ার দিকে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। নির্বাচনের দিন মামদানি মা নির্মাতা মীরা নায়ার ইনস্টাগ্রামে তার পুত্রবধূর উদ্দেশে লিখেছেন, ‘ডার্লিং ডটার ইন ল, নতুন দিনে আমাদের শহরেও শিল্প ফুটে উঠবে।’
স্বামীর জয়ে রাজনৈতিক জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে রামার
স্বামীর জয়ে তার রাজনৈতিক জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। রামা দুওয়াজি স্বামীর সঙ্গে নিউইয়র্কের জেন-জি ফার্স্ট লেডি হিসেবে তিনি সরকারি অনুষ্ঠানে এবং সামাজিক কার্যক্রমে উপস্থিত থাকবেন। যদিও এখনও স্পষ্ট নয় যে তিনি সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কি না।
২৮ বছর বয়সী রামা দুওয়াজি সামাজিক মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব তথ্য দিয়েছেন। দুবাইয়ে বাস করা তার পরিবার সম্পর্কেও তেমন জানা যায় না। তিনি হিউস্টনে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং টেক্সাসে থাকতেন। ৯ বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে তিনি দুবাই চলে যান। কিছু সময় তিনি কাতারে ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি স্কুল অব দ্য আর্টসে অধ্যয়ন করেন। পরে রিচমন্ড ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয়ে ডিগ্রি শেষ করেন।
তার স্বামী জোহরান মামদানির নির্বাচনের প্রচারের সময় থেকেই তিনি মিডিয়ায় নজর কাড়েন। বিশেষত তার স্বামীর রাজনৈতিক যাত্রার সময় সমর্থন দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন তিনি।
