ভারতের নারী নির্মাতার ছেলেই এখন নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র

ভারতের নারী নির্মাতার ছেলেই এখন নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র
ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন তরুণ জোহরান কে মামদানি। তিনি এখন ইতিহাসের অংশ। নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র হয়েছেন তিনি। কিন্তু এই জোহরানই একসময় মায়ের জীবনের অন্যতম বড় সিদ্ধান্তে প্রভাব রেখেছিলেন। তার সেই সিদ্ধান্তেই সৃষ্টি হয়েছিল কালজয়ী সিনেমা ‘নেমসেক’।
জোহরানের মা মীরা নায়ার ভারতের বিখ্যাত নির্মাতা। তিনি ‘সালাম বম্বে’, ‘মনসুন ওয়েডিং’, ‘মিসিসিপি মসালা’সহ বহু আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত সিনেমা বানিয়েছেন। তার স্বামী প্রখ্যাত গুজরাটি লেখক ও অধ্যাপক মাহমুদ মামদানি। তিনি উগান্ডা থেকে আগত ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন প্রভাবশালী চিন্তাবিদ।
আরও পড়ুন
‘স্পাইডারম্যান ৪’ ছবিতে হাল্কসহ ফিরছে যেসব চরিত্র
সহ-অভিনেতার বিরুদ্ধে মিলি ববি ব্রাউনের হয়রানির অভিযোগ
মায়ের কারণে বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে বেড়ে ওঠা জোহরান ছোটবেলায়ই মায়ের চলচ্চিত্র জগৎ ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন। এমনকি বাঙালি পরিবারের আমেরিকায় পাড়ি দেওয়ার গল্পে নির্মিত ‘নেমসেক’ সিনেমা বানানোর সিদ্ধান্তেও ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
২০০৭ সালে যখন মীরা নায়ারের কাছে ‘হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য অর্ডার অব দ্য ফিনিক্স’ পরিচালনার লোভনীয় প্রস্তাব আসে, তখন তিনি দ্বিধায় পড়েন। বিশ্বখ্যাত সিরিজ না নিজের হৃদয়ের কাছের গল্প? ঠিক তখনই কিশোর জোহরান নিজে হ্যারি পটারের ভক্ত হয়েও মাকে বলেছিলেন ‘নেমসেক’ বানাতে।
মা, বাবা ও স্ত্রীর সঙ্গে জোহরান কে মামদানি
মায়ের কাছে সেই কথাই ছিল মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া অনুপ্রেরণা। আর সেই ‘নেমসেক’-ই আজও বাঙালি দর্শকের মনে এক বিশেষ জায়গা দখল করে আছে।
এখন সেই অনুপ্রেরণাদায়ী কিশোরই মার্কিন রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস লিখলেন। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে নিউইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। জোহরানের বিজয়ের পর মীরা নায়ার ইনস্টাগ্রামে ছেলের ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘সে শুধু আমার ছেলে নয়, সে আমাদের সময়ের আশার প্রতীক।’
এ যেন সিনেমার বাইরে আরেক বাস্তব ‘নেমসেক’র গল্প। যেখানে মায়ের স্বপ্নের পথ ধরে ছেলেই এখন এক নতুন ইতিহাসের নায়ক।
প্রসঙ্গত, মীরা নায়ারের জন্ম ভারতের ওড়িশায় বাঙালি অধ্যুষিত শহর রাউরকেল্লাতে। তিনি বড় হয়েছেন ওই রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বরে। সেখানে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বাঙালি। তাই তার জীবন ও কর্মে বাংলা এবং বাঙালি বড় প্রভাব রেখেছে। ছেলে মামদানিকেও তিনি বাংলা ভাষা শিখিয়েছেন। পরিচয় করিয়েছেন বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গেও
এলআইএ/জিকেএস