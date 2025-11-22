মৃত্যুর ২৮ বছর পর সেই পোশাক পরে প্যারিসে ফিরলেন প্রিন্সেস ডায়ানা

মৃত্যুর ২৮ বছর পর সেই পোশাক পরে প্যারিসে ফিরলেন প্রিন্সেস ডায়ানা
প্যারিসে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ১৯৯৭ সালের আগস্টে মৃত্যু হয় বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় রাজবধূ প্রিন্সেস ডায়ানার। সেই প্যারিসে ফিরে এলেন তিনি। পরনে সেই বিখ্যাত প্রতিবাদের পোশাক। যা তিনি পরেছিলেন তার স্বামী প্রিন্স চার্লসের পরকীয়ার খবর প্রকাশ্যে আসার পর।
ফ্রান্সের গ্রেভিন মোম জাদুঘর বৃহস্পতিবার উন্মোচন করল তাদের নতুন আকর্ষণ। প্রিন্সেস ডায়ানার মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে সেখানে।
লন্ডনের বিখ্যাত মোম জাদুঘরের মতোই প্যারিসের এই গ্রেভিন জাদুঘরে আগে থেকেই ছিল বর্তমান রাজা চার্লস তৃতীয় ও প্রয়াত রানি এলিজাবেথ দ্বিতীয়ের মূর্তি। তবে এতদিন ডায়ানার মূর্তি ছিল না সেখানে। অবশেষে তিনি সম্মানিত হলেন প্যারিসে।
আরও পড়ুন
মিস ইউনিভার্স মুকুট জিতলেন মেক্সিকোর ফাতিমা বশ
যে প্রশ্নের জবাব দিয়ে মিস ইউনিভার্স হলেন ফাতিমা
মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে আহত হয়ে আইসিইউতে জ্যামাইকান সুন্দরী
ডায়ানাকে এখানে দেখানো হয়েছে কালো রঙের সেই খ্যাতিমান গাউনে যা তৈরী করেছিলেন পোশাকশিল্পী ক্রিস্টিনা স্টাম্বোলিয়ান। ১৯৯৪ সালে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে তুমুল আলোড়নের সময় এই পোশাক পরে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন ডায়ানা। সেদিনই প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে চার্লস স্বীকার করেন, তিনি ডায়ানার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন না।
জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ‘প্যারিসে তার মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রায় ২৮ বছর পরও ডায়ানা এখনো বিশ্ব সংস্কৃতির অন্যতম প্রভাবশালী চরিত্র। তার পোশাকরুচি, মানবিকতা ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব এখনো মানুষকে আকর্ষণ করে। আমরা তাকে সম্মান জানাতেই উদ্যোগটি নিয়েছি।’
মূর্তি উন্মোচন হয় ২০ নভেম্বর।
এলআইএ/জেআইএম